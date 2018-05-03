CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко підписав закон № 4088, що передбачає до трьох років обмеження або позбавлення волі за доведення до самогубства.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко підписав закон про кримінальну відповідальність за доведення до самогубства
Доведення до самогубства або до спроби самогубства спричинить обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років
Фото: president.gov.ua
Доведення до самогубства або до спроби самогубства спричинить обмеження або позбавлення волі на строк до 3 років.
У тому числі, якщо з людиною жорстоко поводилися, шантажували, систематично принижували або примушували робити те, що вона не хотіла. У нормі закону також згадують про "схиляння до самогубства" та "інші дії, що сприяють вчиненню самогубства", - йдеться на сайті Верховної Ради.
Закон набуде чинності наступного дня після офіційної публікації в парламентській газеті "Голос України".
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України", який передбачає кримінальну відповідальність за схиляння до самогубства.
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05 03 2018 10:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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