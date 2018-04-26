Порошенко підписав закон про посилення контролю за держкордоном

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України Закону України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави", який передбачає посилення контролю за державним кордоном України.

Законопроект вносить низку змін до Кодексу України про адмінправопорушення, а також запроваджується два нових види адмінвідповідальності, - повідомляє прес-служба президента.

Також він передбачає удосконалення заходів, які застосовує Державна прикордонна служба для протидії нелегальній міграції на державному кордоні та іншим правопорушення у прикордонній сфері.

За словами Порошенка, реалізація закону дозволить ефективно протидіяти адміністративним правопорушенням на кордоні, контрольованих прикордонних районах та у пунктах в’їзду-виїзду з або до тимчасово окупованої території.

Нагадаємо, що 25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії.