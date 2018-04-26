Порошенко підписав закон про посилення контролю за держкордоном
Законопроект вносить низку змін до Кодексу України про адмінправопорушення, а також запроваджується два нових види адмінвідповідальності, - повідомляє прес-служба президента.
Також він передбачає удосконалення заходів, які застосовує Державна прикордонна служба для протидії нелегальній міграції на державному кордоні та іншим правопорушення у прикордонній сфері.
За словами Порошенка, реалізація закону дозволить ефективно протидіяти адміністративним правопорушенням на кордоні, контрольованих прикордонних районах та у пунктах в’їзду-виїзду з або до тимчасово окупованої території.
Нагадаємо, що 25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії.
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