Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко підписав Закон "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти"

Документ визначає правовий статус осіб, зниклих безвісти
Президент Петро Порошенко підписав Закон України № 2505-VIII "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти".
Порошенко підписав Закон "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти" Фото: president.gov.ua

Документ визначає правовий статус осіб, зниклих безвісти, та забезпечує правове регулювання відносин, пов'язаних із встановленням та обліком, розшуком і соціальним захистом таких осіб та їх родичів, повідомили у прес-службі президента.

"Закон спрямований на імплементацію міжнародних договорів із міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини щодо захисту осіб, зниклих безвісти, та їхніх родичів, учасницею яких є Україна. Документом визначаються й основні повноваження та завдання Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, що є постійно діючим дорадчо-консультативним органом при Кабінеті Міністрів, порядок її утворення, перелік органів, представники яких включаються до Комісії", – йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби глави держави, законом також створюється Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти – електронна база даних, що міститиме відомості про осіб, зниклих безвісти, інформацію про невпізнані останки, а також про наявність чи відсутність рішення суду про визнання розшукуваних осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими. Документ визначає структуру Реєстру, порядок внесення відомостей та надання інформації з нього тощо.

"Реалізація положень Закону дозволить належним чином врегулювати правовий статус осіб, зниклих безвісти, забезпечити належний правовий захист таких осіб та їхніх родичів, а також врегулювати питання їх розшуку у відповідності до стандартів міжнародного гуманітарного права, міжнародного права прав людини та рекомендацій Ради Європи. Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування", – зазначили у прес-службі президента України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 08 2018 19:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.