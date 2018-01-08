Порошенко підписав Закон "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти"
Документ визначає правовий статус осіб, зниклих безвісти, та забезпечує правове регулювання відносин, пов'язаних із встановленням та обліком, розшуком і соціальним захистом таких осіб та їх родичів, повідомили у прес-службі президента.
"Закон спрямований на імплементацію міжнародних договорів із міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини щодо захисту осіб, зниклих безвісти, та їхніх родичів, учасницею яких є Україна. Документом визначаються й основні повноваження та завдання Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, що є постійно діючим дорадчо-консультативним органом при Кабінеті Міністрів, порядок її утворення, перелік органів, представники яких включаються до Комісії", – йдеться в повідомленні.
За інформацією прес-служби глави держави, законом також створюється Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти – електронна база даних, що міститиме відомості про осіб, зниклих безвісти, інформацію про невпізнані останки, а також про наявність чи відсутність рішення суду про визнання розшукуваних осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими. Документ визначає структуру Реєстру, порядок внесення відомостей та надання інформації з нього тощо.
"Реалізація положень Закону дозволить належним чином врегулювати правовий статус осіб, зниклих безвісти, забезпечити належний правовий захист таких осіб та їхніх родичів, а також врегулювати питання їх розшуку у відповідності до стандартів міжнародного гуманітарного права, міжнародного права прав людини та рекомендацій Ради Європи. Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування", – зазначили у прес-службі президента України.
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