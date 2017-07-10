Порошенко підписав закон про продовження особливого статусу на Донбасі
Відзначимо, відповідний документ був схвалений Верховною Радою 6 жовтня.
Закон передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу вступає в силу тільки після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону (про особливий порядок місцевого самоврядування, – ред.), зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України", - повідомляє прес-служба глави держави.
Нагадаємо, Верховна Рада продовжила на рік особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі - але тільки за умови виведення Росією військ і техніки з окремих районів Донецької та Луганської областей.
У той же день спікер ВР Андрій Парубій підписав ухвалений закон.
У перехідних положеннях документу сказано, що закон має запрацювати після повного виведення російських окупаційних військ із територій України.
Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер розцінив ухвалення цього закону як "жорсткі кроки" для досягнення миру.
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