Порошенко підписав закон про продовження особливого статусу на Донбасі

Особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО продовжений ще на рік

Президент України Петро Порошенко підписав закон №2167-VIII "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Відзначимо, відповідний документ був схвалений Верховною Радою 6 жовтня.

Закон передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу вступає в силу тільки після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону (про особливий порядок місцевого самоврядування, – ред.), зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України", - повідомляє прес-служба глави держави.

Нагадаємо, Верховна Рада продовжила на рік особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі - але тільки за умови виведення Росією військ і техніки з окремих районів Донецької та Луганської областей.

У той же день спікер ВР Андрій Парубій підписав ухвалений закон.

У перехідних положеннях документу сказано, що закон має запрацювати після повного виведення російських окупаційних військ із територій України.

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер розцінив ухвалення цього закону як "жорсткі кроки" для досягнення миру.