Порошенко підписав закон про припинення договору про дружбу з Росією

Порошенко також зазначив, що від Міністерства закордонних справ України вимагає завершення роботи з інвентаризації договірно-правової бази з Росією

Президент Петро Порошенко підписав закон про припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією.

За його словами, непродовження договору з Росією слід розглядати не як епізод, а як частину стратегії України на остаточний розрив "з колоніальним минулим" і переорієнтацію на Європу, повідомляє прес-служба глави держави.

Він додав, що інші складові цієї стратегії: це безвіз, угода про асоціацію з ЄС, томос про створення автокефальної незалежної української церкви, вихід з СНД та інше.

Порошенко також зазначив, що від Міністерства закордонних справ України вимагає завершення роботи з інвентаризації договірно-правової бази з Росією.

"Будемо і надалі робити висновки про корисність тих чи інших угод", - сказав президент.

Він також наголосив, що вимагає від Кабміну термінових і дієвих кроків з метою створення міжвідомчого координаційного органу для формування консолідованої претензії України до Росії за заподіяні тривалою збройною агресією збитки.

"Я розраховую, що особливий статус та спеціальні функції дозволять такому органу достатньо ефективно виконувати покладені на нього завдання із захисту національних інтересів України", - сказав Порошенко.

Президент зазначив, що цей договір не був розірваний раніше заради того, щоб використовувати його положення як базу для численних позовів України до міжнародних судів та інших міжнародних інстанцій до Росії – як порушниці цього договору та норм міжнародного права.

Він підкреслив, що на початку 2019 року спливає черговий десятирічний термін, коли Україна має офіційно визначитися, продовжувати його чи припинити.

За його словами, "вибір очевидний – припинити".

Порошенко також додав, що Україна використала всі можливості цього документу у своїх національних інтересах.

Нагадаємо, що 6 грудня Верховна Рада ухвалила проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією з 1 квітня 2019 року. За відповідне рішення проголосували 277 народних депутатів.