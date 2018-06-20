Порошенко підписав закон про трансплантацію органів

Президент Петро Порошенко підписав законопроект, який дозволяє трансплантацію органів за умови, що донор надав для цього письмовий дозвіл.

Цей документ дозволяє впровадити системи трансплантології в Україні, вводить посаду трансплант-координатора і запроваджує добровільну згоду на вилучення органів після смерті, повідомляє "Українська правда".

Тобто вилучити анатомічні матеріали (органи, їх частини, тканини, анатомічні утворення, клітини людини або тварини, фетальні матеріали) можна буде лише, якщо людина за життя дала на це згоду.

Документ передбачає, що трансплантація буде безкоштовною (крім гемопоетичних стовбурових клітин).

Фінансово трансплантацію забезпечує держава та інші джерела, не заборонених законодавством.

Реклама анатомічних матеріалів людини забороняється.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, яким дозволяється трансплантація органів після смерті донора. Додамо, що вперше в Україні проведено операцію з трансплантації легень від живого донора.