За словами президента, в Україні започаткували створення абсолютно незалежної антикорупційної інфраструктури

Президент України Петро Порошенко підписав Закон "Про утворення Вищого антикорупційного суду".

Глава держави зробив це під час участі в урочистостях з нагоди випуску магістрів Інститутом міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

"Ми будемо захищати бізнес і економіку від корупції, від тиску правоохоронних органів, забезпечувати доступність фінансування", – заявив Петро Порошенко.

За його словами, в Україні започаткували створення абсолютно незалежної антикорупційної інфраструктури для ефективної боротьби з корупцією.



Фото: president.gov.ua



Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, Верховна Рада в четвер, 21 червня, ухвалила проект Закону №8497 "Про створення Вищого антикорупційного суду". Спікер Верховної Ради Андрій Парубій у п'ятницю, 22 червня, підписав Закон.