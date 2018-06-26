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Порошенко підписав Закон "Про утворення Вищого антикорупційного суду"

За словами президента, в Україні започаткували створення абсолютно незалежної антикорупційної інфраструктури
Президент України Петро Порошенко підписав Закон "Про утворення Вищого антикорупційного суду".
Порошенко підписав Закон "Про утворення Вищого антикорупційного суду" Фото: president.gov.ua

Глава держави зробив це під час участі в урочистостях з нагоди випуску магістрів Інститутом міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

"Ми будемо захищати бізнес і економіку від корупції, від тиску правоохоронних органів, забезпечувати доступність фінансування", – заявив Петро Порошенко.

За його словами, в Україні започаткували створення абсолютно незалежної антикорупційної інфраструктури для ефективної боротьби з корупцією.


Фото: president.gov.ua


Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, Верховна Рада в четвер, 21 червня, ухвалила проект Закону №8497 "Про створення Вищого антикорупційного суду". Спікер Верховної Ради Андрій Парубій у п'ятницю, 22 червня, підписав Закон.

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26 06 2018 21:22
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