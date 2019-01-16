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Порошенко підписав закон про відповідальність за буллінг

Штрафувати будуть порушників або, у випадку з неповнолітніми, їхніх батьків
Президент Петро Порошенко підписав законопроект №8584, який визначає поняття буллінг і передбачає адміністративну відповідальність за нього.
Порошенко підписав закон про відповідальність за буллінг Фото:president.gov.ua

Буллінг, згідно із законопроектом, - це дії учасників освітнього процесу, які полягають в психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, в тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, щодо малолітньої або неповнолітньої особи або такою особою щодо інших учасників освітнього процесу, в результаті чого може бути завдана шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого, повідомляється на сайті парламенту.

Згідно з документом, за цькування неповнолітнього передбачено штраф від 50 (850 грн) до 100 (1700 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи від 20 до 40 годин.

Якщо цькуванням займається група осіб або ж порушення було вчинене повторно протягом року - штраф становитиме 1700-3400 гривень або громадські роботи на строк 40-60 годин.

При цьому в разі, якщо порушниками є підлітки віком від 14 до 16 років, законом визначено такі ж міри покарання, але їх будуть накладати на батьків або опікунів. У тексті законопроекту, запропонованого до другого читання, повідомляється, що родичі повинні будуть сплатити штраф від 850 до 1700 грн.

Також встановлено штраф для керівника установи освіти, якщо він не повідомить Національну поліцію про факти буллінга. Санкція передбачає штраф 850-1700 гривень або виправні роботи на строк  до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції розпочало інформаційну кампанію #СтопБулінг, орієнтовану на дітей та їх батьків.

 

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16 01 2019 21:38
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