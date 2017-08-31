Порошенко підписав закон про заборону будь-яких вирубок у пралісах

Президент України Петро Порошенко підписав закон про посилення відповідальності за незаконну порубку лісу та порушення вимог з охорони пралісів.

Президент підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів згідно Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат", йдеться у повідомленні на сайті голови держави.

"Реалізація закону сприятиме збереженню природних цінностей європейського значення, зокрема пралісів, у рамках виконання вимог Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат", – йдеться в повідомленні.

Документом визначаються поняття "природні ліси", "праліси", "квазіпраліси" і встановлюється особливий правовий режим їх збереження та охорони. Законом, зокрема, забороняється всі види рубок, будівництво споруд, прокладка шляхів, випас худоби, проїзд транспортних засобів (крім доріг загального користування та служби лісової охорони).

Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення вимог охорони природних лісів, пралісів, квазіпралісів. Відповідні зміни внесено до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Лісового кодексу України та закону України "Про природно-заповідний фонд".

Крім того, законом внесено зміни до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконну рубку дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, у заповідниках або на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду.

Зазначимо. що законопроект №4480 про внесення змін до деяких законодавчих актів України про охорону пралісів (пралісів) відповідно до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат був зареєстрований у Верховній Раді 20 квітня 2016 року.

Законопроект 17 січня 2017 року було ухвалено в першому читанні. Він пропонує визначити термін "праліс" ("праліс"), а також заборонити вирубку такого лісу, зокрема санітарно-оздоровчу.

Нагадаємо, що за інформацією ГПУ, за минулий рік Україна втратила від незаконної вирубки лісу 67 млн грн.

Верховна Рада 23 травня 2017 року внесла зміни до деяких законодавчих актів, що стосуються охорони пралісів згідно з рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат.