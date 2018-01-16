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Президент підписав закон про правила встановлення лічильників газу

Споживачам повинні компенсувати встановлення індивідуальних лічильників
Президент Петро Порошенко підписав закон, яким заборонено газорозподільним компаніям встановлювати загальнобудинкові лічильники природного газу без згоди співвласників багатоквартирного будинку, повідомляють на сайті глави держави.
Президент підписав закон про правила встановлення лічильників газу Фото: samgas.com.ua

Згідно з пояснювальною запискою до відповідного законопроекту, в багатьох містах країни склалася напружена ситуація зі встановленням лічильників газу побутовим споживачам, оскільки в законі не було вказано, які саме лічильники газу повинні бути встановлені - індивідуальні чи загальнобудинкові. Користуючись правовою невизначеністю, оператори газових мереж почали масово встановлювати в багатоквартирних будинках загальнобудинкові лічильники.

У результаті мешканців фактично змушують оплачувати обсяг газу, спожитого всім будинком, незалежно від фактичного споживання природного газу конкретним споживачем.

Законом встановлюється, що газорозподільні компанії зобов'язані забезпечити встановлення саме індивідуальних лічильників газу, а не загальнобудинкових. Якщо мешканці відмовилися від загальнобудинкового лічильника, поставки газу повинні тривати за тарифом, зважаючи на соціальні норми споживання.

Закон також передбачає можливість самостійного встановлення індивідуальних лічильників газу побутовими споживачами з подальшою компенсацією витрат за рахунок коштів, які ними сплачуються за природний газ. Порядок такої компенсації повинен встановити Кабмін.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав закон про демонополізацію ринку житлово-комунальних послуг (№ 1581-д)

 
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16 01 2018 18:00
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