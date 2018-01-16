Президент підписав закон про правила встановлення лічильників газу
Згідно з пояснювальною запискою до відповідного законопроекту, в багатьох містах країни склалася напружена ситуація зі встановленням лічильників газу побутовим споживачам, оскільки в законі не було вказано, які саме лічильники газу повинні бути встановлені - індивідуальні чи загальнобудинкові. Користуючись правовою невизначеністю, оператори газових мереж почали масово встановлювати в багатоквартирних будинках загальнобудинкові лічильники.
У результаті мешканців фактично змушують оплачувати обсяг газу, спожитого всім будинком, незалежно від фактичного споживання природного газу конкретним споживачем.
Законом встановлюється, що газорозподільні компанії зобов'язані забезпечити встановлення саме індивідуальних лічильників газу, а не загальнобудинкових. Якщо мешканці відмовилися від загальнобудинкового лічильника, поставки газу повинні тривати за тарифом, зважаючи на соціальні норми споживання.
Закон також передбачає можливість самостійного встановлення індивідуальних лічильників газу побутовими споживачами з подальшою компенсацією витрат за рахунок коштів, які ними сплачуються за природний газ. Порядок такої компенсації повинен встановити Кабмін.
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