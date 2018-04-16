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Порошенко підписав закон про захист дітей від сексуальної експлуатації

Закон наблизить українське законодавство до міжнародних стандартів забезпечення захисту дитини від сексуальної експлуатації
Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань і сексуальної експлуатації".
Порошенко підписав закон про захист дітей від сексуальної експлуатації Фото: з вільних джерел

Ухвалення відповідних змін і доповнень сприятиме підвищенню рівня захисту і дотримання прав дитини в Україні, наблизить українське законодавство до міжнародних стандартів забезпечення захисту дитини від сексуальної експлуатації, дозволить Україні виконати рекомендації Комітету ООН з прав дитини та Європейського комітету з соціальних прав Ради Європи, повідомляє прес-служба голови держави.

"Законом передбачені зміни до статті 155 КК України, якими криміналізуються добровільні статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річного віку, вчинені повнолітньою особою. Таким чином, встановлюється мінімальний вік статевого повноліття, що відповідає рекомендаціям Комітету ООН з прав дитини, а також не виникає потреби в обов’язковому проведенні судово-медичної експертизи для встановлення статевої зрілості потерпілої особи, що суттєво полегшує процес кваліфікації та доказування цього злочину", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 14 березня Верховна Рада ухвалила закон, за яким встановлюється чіткий мінімальний вік статевого повноліття та вдосконалюється відповідальність осіб, які посягають на статеву свободу та недоторканість, честь та гідність дітей.

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16 04 2018 14:34
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