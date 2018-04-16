Порошенко підписав закон про захист дітей від сексуальної експлуатації
Ухвалення відповідних змін і доповнень сприятиме підвищенню рівня захисту і дотримання прав дитини в Україні, наблизить українське законодавство до міжнародних стандартів забезпечення захисту дитини від сексуальної експлуатації, дозволить Україні виконати рекомендації Комітету ООН з прав дитини та Європейського комітету з соціальних прав Ради Європи, повідомляє прес-служба голови держави.
"Законом передбачені зміни до статті 155 КК України, якими криміналізуються добровільні статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річного віку, вчинені повнолітньою особою. Таким чином, встановлюється мінімальний вік статевого повноліття, що відповідає рекомендаціям Комітету ООН з прав дитини, а також не виникає потреби в обов’язковому проведенні судово-медичної експертизи для встановлення статевої зрілості потерпілої особи, що суттєво полегшує процес кваліфікації та доказування цього злочину", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 14 березня Верховна Рада ухвалила закон, за яким встановлюється чіткий мінімальний вік статевого повноліття та вдосконалюється відповідальність осіб, які посягають на статеву свободу та недоторканість, честь та гідність дітей.
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