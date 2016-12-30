Порошенко підписав закон про зміни до Податкового кодексу
Підписання відбулося під час зустрічі президента з головою комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніною Южаніною і міністром фінансів України Олександром Данилюком, - повідомляє прес-служба глави держави.
"Я хочу привітати вас із завершенням надзвичайно важливого процесу, який був започаткований з масштабних консультацій з громадськістю, величезної роботи, до якої були залучені і бізнес-кола, і громадські активісти", - зазначив Президент.
За словами Порошенка, відтепер контрольні функції податкової інспекції залишаються на обласному рівні. "Це означає значне підвищення рівня компетентності та професіоналізму. До речі, це також значно скоротить кількість перевірок контролюючими та перевіряючими органами", - зауважив він.
Глава держави також відзначив, що Законом звільняються на три роки від будь-яких перевірок новостворені підприємства, якщо вони мають обіг менше 3 млн грн.
"Дуже важливий крок – ми передаємо доступ до реєстрів відшкодування податку на додану вартість Міністерству фінансів", - підкреслив він та додав, що нарешті монополія фіскальної служби в цьому питанні зараз переходить у абсолютно транспарентну, прозору ефективну систему, коли Міністерство фінансів зможе забезпечувати ефективне і автоматичне відшкодування ПДВ.
"Цей податок, який у всі часи був символом корупції, нарешті починає відігравати свою ефективну роль наповнювача Державного бюджету", - сказав він.
За словами Порошенка, кроками щодо адміністрування податку на прибуток, податку на додану вартість, єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб і багатьох інших, ми створюємо кардинально інший податковий, інвестиційний клімат.
"Найближчим часом, коли цей Закон після підписання буде оприлюднений і введений в дію, ми будемо мати якісні зміни в інвестиційному і податковому кліматі", - зазначив Порошенко.
Нагадаємо, Верховна Рада вночі 21 грудня ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект №5368 про внесення змін до податкового законодавства в частині адміністрування податків і повноважень Державної фіскальної служби.
У пояснювальній записці до законопроекту прописано, що дана ініціатива спрямована на поліпшення інвестиційного клімату в Україні за рахунок спрощення податкової системи, підвищення прозорості та якості адміністрування податків, ліквідації поширених схем ухилення від оподаткування, усунення неузгодженостей.
Таке спрощення податкової системи, а також підвищення прозорості та якості адміністрування податків повинно створити сприятливі умови для залучення інвестицій, ліквідації поширених схем ухилення від оподаткування, що дозволить збільшити доходи як державного, так і місцевих бюджетів.
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