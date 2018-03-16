Порошенко підписав закон про зняття обмеження для кредитування малого та середнього бізнесу в районі АТО
"Підписав закон, який знімає впроваджені раніше обмеження для кредитування малого та середнього бізнесу на тій частині території проведення операції Об’єднаних сил, яка підконтрольна Україні", - написав Порошенко.
Підписав закон, який знімає впроваджені раніше обмеження для кредитування малого та середнього бізнесу на тій частині території проведення операції Об’єднаних сил, яка підконтрольна Україні.— Петро Порошенко (@poroshenko) 16 марта 2018 г.
Нагадаємо, 21 грудня 2017 року Рада зняла обмеження на видачу банками кредитів під заставу майна, яке знаходиться в зоні проведення антитерористичної операції (АТО).
Верховна рада прийняла у другому читанні проект закону №4666про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю.
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