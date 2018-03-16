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Порошенко підписав закон про зняття обмеження для кредитування малого та середнього бізнесу в районі АТО

В кінці 2017 року Рада зняла обмеження на видачу банками кредитів під заставу майна, яке знаходиться в АТО
Президент Петро Порошенко підписав закон про зняття обмеження для кредитування малого та середнього бізнесу на підконтрольній Україні території Антитерористичної операції.
Порошенко підписав закон про зняття обмеження для кредитування малого та середнього бізнесу в районі АТО Фото:president.gov.ua

"Підписав закон, який знімає впроваджені раніше обмеження для кредитування малого та середнього бізнесу на тій частині території проведення операції Об’єднаних сил, яка підконтрольна Україні", - написав Порошенко.

Нагадаємо, 21 грудня 2017 року Рада зняла обмеження на видачу банками кредитів під заставу майна, яке знаходиться в зоні проведення антитерористичної операції (АТО).

Верховна рада прийняла у другому читанні проект закону №4666про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю.


 

 

 

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16 03 2018 19:58
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