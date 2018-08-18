Документ передбачає зупинку вже відкритих і заборону відкриття нових проваджень про стягнення заборгованості з підприємств ОПК

Президент Петро Порошенко підписав закон, який дозволяє державному концерну "Укроборонпром" не віддавати борги країні-агресору.

Закон називається "Про внесення змін до законів України щодо вирішення деяких питань заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу – учасників Державного концерну "Укроборонпром" перед державою-агресором та/або державою-окупантом та забезпечення їх стабільного розвитку".

"Законом запроваджується заборона на примусове виконання рішень, у тому числі на визнання та виконання рішень іноземних судів, щодо стягнення заборгованості за зобов'язаннями, де кредитором (стягувачем) є юридична особа держави-агресора та/або держави-окупанта або юридична особа з іноземними інвестиціями чи іноземне підприємство держави-агресора та/або держави-окупанта, а боржником – підприємство оборонно-промислового комплексу, внесене до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави", - повідомляє в суботу прес-служба президента.

Документ також передбачає зупинення (на період дії обставин, пов'язаних із заборгованістю підприємств оборонно-промислового комплексу перед юридичними особами держави-агресора та/або держави окупанта) вже відкритих та заборона відкриття нових виконавчих проваджень і заходів примусового виконання рішень щодо стягнення заборгованості з підприємства оборонно-промислового комплексу на користь юридичної особи держави-агресора та/або держави-окупанта або юридичної особи з іноземними інвестиціями чи іноземного підприємства держави-агресора та/або держави-окупанта.

Законом запроваджується заборона на здійснення провадження у справі про банкрутство підприємств оборонно-промислового комплексу за заявами юридичної особи держави-агресора та/або держави-окупанта або юридичної особи з іноземними інвестиціями чи іноземного підприємства держави-агресора та/або держави-окупанта.

Зазначені обмеження поширюються, в тому числі на зобов'язання, у яких було здійснено заміну сторони (кредитора, заявника) або уступку права вимоги, в результаті якої таке право перейшло до третіх осіб, однак першочергово такий борг виник саме щодо юридичної особи держави-агресора та/або держави-окупанта або юридичної особи з іноземними інвестиціями чи іноземного підприємства держави-агресора та/або держави-окупанта.

Як повідомлялося, законопроект № 6697, який дозволяє державному концерну "Укроборонпром" не віддавати борги країні-агресору, був підтриманий Верховною Радою у другому читанні і в цілому 12 липня.Аннан отримав Нобілівську премію миру 2001 року за заснування Всесвітнього Фонду з боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією для підтримки країн, що розвиваються.

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала у другому читанні і в цілому законопроект № 6697, який дозволяє державному концерну "Укроборонпром" не віддавати борги країні-агресору - Росії.

Державний концерн "Укроборонпром" підтвердив суму боргу, який Верховна Рада дозволила йому не повертати російським фірмам.

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