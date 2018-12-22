Порошенко підписав закон, що зобов'язує УПЦ МП змінити назву

Підписуючи закон, глава держави зазначив, що нові норми створюють кращі умови для реалізації права людей, які будуть вирішувати, до якої православної юрисдикції належати

Президент Петро Порошенко підписав закон, згідно з яким Українська православна церква Московського патріархату має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії.

"Люди мають конституційне право вільного вибору віросповідання. Зазначені зміни до закону створюють кращі умови для реалізації такого права для тих, хто вирішуватиме, до якої ж православної юрисдикції належати… Чи то до новоствореної автокефальної Православної Церкви України, чи то до тієї церкви, яка наполягає на збереженні свого зв’язку і залежності від РПЦ", - наголосив Порошенко, підписуючи закон.

Він також наголосив, що реалізація закону "дасть громадянам усю повноту інформації", щоб легше було робити вибір.

"За словами Петра Порошенка, зміни до закону дотримуються принципу свободи віросповідання і рівності всіх конфесій, жодного обмеження конституційних прав громадян не буде", - зазначили у прес-службі.

Закон має назву "Про внесення змін до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо назви релігійних організацій (об'єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України".

Нагадаємо, 15 грудня була створена Православна церква в Україні, яка об'єднала УПЦ Київського патріархату, УАПЦ і частину УПЦ Московського патріархату. Її предстоятелем було обрано єпископа Епіфанія, який отримав титул митрополита Київського і всієї України. Раніше такий титул був у Онуфрія. Епіфаній, як було анонсовано раніше, отримає томос про автокефалію напередодні Різдва - 6 січня 2019 року в Константинополі.

УПЦ МП відмовилася визнати створення Православної церкви України. Загалом з 10 архієреїв УПЦ МП, чиєї появи очікували в Софії Київській, фізично були присутні лише двоє - митрополити Переяслав-Хмельницький Олександр (Драбинко) та Вінницький Симеон (Шостацький).

Новообраний предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що нова церква готова прийняти до свого складу архієреїв і священиків Української православної церкви Московського патріархату, залишивши всі протиріччя в минулому.