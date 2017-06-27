Порошенко підписав Закон щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій

Президент Петро Порошенко підписав закон України № 2058-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення бар'єрів для залучення іноземних інвестицій".

Цим документом вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та законів України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про зайнятість населення", "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", якими удосконалюється порядок видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні та надання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства, повідомляє прес-служба голови держави.

"Впровадження норм закону загалом призведе до позитивних наслідків щодо створення привабливих інвестиційних умов для іноземних інвесторів, за рахунок спрощення порядку працевлаштування іноземних працівників, надання права отримувати посвідку на проживання в Україні іноземним інвесторам, які мають істотну участь в українських підприємствах, але не працевлаштовані на них, для контролю за діяльністю таких підприємств", - зауважується у повідомленні.

При цьому додається, що закон набуває чинності через три місяці з дня його опублікування.

Нагадаємо, що закон України № 2058-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій" було ухвалено Верховною Радою 23 травня 2017 року.