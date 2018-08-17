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Порошенко підписав закон про погашення боргів по зарплатах шахтарям

Очікується, що реалізація закону зменшить соціальне напруження серед шахтарів
Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін у закон "Про Державний бюджет України на 2018 рік", яким державним шахтам додатково виділяється 1,4 млрд грн дотацій для погашення заборгованості із заробітної плати гірникам.
Порошенко підписав закон про погашення боргів по зарплатах шахтарям Фото: provolyn.com

Таким чином, закон передбачає в Державному бюджеті України на 2018 рік спрямувати бюджетні призначення за спеціальним фондом, встановлені Міністерству енергетики та вугільної промисловості України за бюджетною програмою "Підтримка впровадження ринку електричної енергії" загальним обсягом 1,4 млрд гривень на державну підтримку вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції, шляхом зміни найменування зазначеної бюджетної програми на "Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції", передає прес-служба глави держави.

У повідомленні зазначено, що реалізація закону зменшить соціальну напругу серед шахтарів, оскільки кошти цієї бюджетної програми будуть спрямовані в тому числі на погашення заборгованості по оплаті праці зазначеній категорії осіб.

"Законом також розширено джерела формування коштів для фінансування зазначеної державної програми і включені в них конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного і пов'язаного з корупцією правопорушення", - зазначають у прес-службі президента.

Нагадаємо, що Верховна Рада виділила шахтарям на погашення заборгованості по заробітній платі 1,4 мільярда гривень. Спочатку пропонувалося виділити 2,8 млрд грн дотацій, але в ході розгляду сума була зменшена вдвічі.

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17 08 2018 16:59
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