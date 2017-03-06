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Порошенко підписав закон, який дозволить жителям окупованих територій вступати до деяких вишів без ЗНО

Квота на вступ до ВУЗів Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей визначена в обсязі 1 тисяча осіб
Президент Петро Порошенко підписав Закон України № 2026-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України".
Порошенко підписав закон, який дозволить жителям окупованих територій вступати до деяких вишів без ЗНО Фото: president.gov.ua

Закон спрямований на удосконалення механізму правового регулювання суспільно-правових відносин, які виникають під час реалізації права на освіту для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України, створення для таких осіб додаткових можливостей щодо вступу на навчання до вищих навчальних закладів, повідомляє прес-служба Президента. 

Закон передбачає, що для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія та які отримали документ про загальну середню освіту, прийом на навчання до одного з вищих навчальних закладів, розташованих на території Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей, здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів (наукових установ) України.

Квота визначена в обсязі 1 тисяча місць державного замовлення та розподіляється між зазначеними вищими навчальними закладами у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності.

Нагадаємо, що мешканці тимчасово окупованої території АР Крим та Севастополя, а також території проведення АТО можуть вступити до вищих навчальних закладів України за спрощеною процедурою через освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна".

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03 06 2017 12:56
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