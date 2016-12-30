Порошенко підписав закон, який передбачає підвищення акцизів на алкоголь та сигарети

Законом підвищується акциз на етиловий спирт на 20%

Президент України Петро Порошенко підписав закон, який передбачає підвищення акцизів на алкогольні і тютюнові вироби.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту (№5132) на сайті Верховної Ради.

Законом підвищується акциз на спирт етиловий на 20% з нинішніх 105,8 гривень/літр до 126,96 гривень/літр, на пиво на 12% - з 2,48 гривень/літр до 2,78 гривень/літр, на слабоалкогольну продукцію - на 12%.

У законі також передбачено підвищення з 2017 року розміру специфічної складової акцизу на тютюнові вироби на 40%, адвалорна складова залишається на рівні 12%.

Згідно із законом, також знижені ставки ренти на видобуток нафти з 45% і 21% (в залежності від глибини покладів) до 29% і 14% відповідно.

Також було затверджено порядок розподілу бюджетної дотації для сільгоспвиробників, який вводиться замість спеціального режиму ПДВ.

Нагадаємо, що Порошенко підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні".