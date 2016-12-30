Порошенко підписав закон, який передбачає підвищення акцизів на алкоголь та сигарети
Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту (№5132) на сайті Верховної Ради.
Законом підвищується акциз на спирт етиловий на 20% з нинішніх 105,8 гривень/літр до 126,96 гривень/літр, на пиво на 12% - з 2,48 гривень/літр до 2,78 гривень/літр, на слабоалкогольну продукцію - на 12%.
У законі також передбачено підвищення з 2017 року розміру специфічної складової акцизу на тютюнові вироби на 40%, адвалорна складова залишається на рівні 12%.
Згідно із законом, також знижені ставки ренти на видобуток нафти з 45% і 21% (в залежності від глибини покладів) до 29% і 14% відповідно.
Також було затверджено порядок розподілу бюджетної дотації для сільгоспвиробників, який вводиться замість спеціального режиму ПДВ.
Нагадаємо, що Порошенко підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні".
Окрім того, глава держави підписав Закон України №1728-VIII "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", ухвалений Верховною Радою України 3 листопада 2016 року.
Також Президент України своїм указом №582/2016 затвердив новий військовий квиток.
Врешті-решт, Петро Порошенко підписав закон №5114, згідно з яким вводиться дозвільна процедура для ввезення в Україну книг, надрукованих в Російській Федерації (РФ), а також ввезених з території Росії і тимчасово окупованих територій України.
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