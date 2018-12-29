Порошенко підписав закон, який розширює зону контролю України в Чорному морі

Метою закону є "гармонізація морського законодавства" України з законодавством інших причорноморських держав

Президент Петро Порошенко підписав закон "Про прилеглу зону України", ухвалений Верховною радою 6 грудня. Цей закон удвічі розширить зону українського контролю у Чорному морі.

Метою закону є "гармонізація морського законодавства" України з законодавством інших причорноморських держав та інших держав-учасниць Конвенції ООН з морського права 1982 року, повідомляє "Громадське".

Також закон спрямований на попередження контрабанди та нелегальних заходів суден до закритих портів окупованих територій України.

Відповідно до закону, прилегла зона України - це зона відкритого моря, яка прилягає до територіального моря України і зовнішня межа якого перебуває на відстані не більше 24 морських миль, відлічених від вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря України.

"У своїй прилеглій зоні Україна здійснює контроль, необхідний з метою запобігання порушенням митного, фіскального (податкового), імміграційного (міграційного), санітарного законодавства України у межах території України, включаючи її внутрішні води, або територіальне море", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до закону, уповноважений орган, який забезпечує недоторканність держкордону та охорону суверенних прав України в її прилеглій та виключній (морській) економічній зонах може зупиняти судна; оглядати їх; затримувати чи арештовувати судна та/або членів їх екіпажу, за виключенням військових кораблів та інших державних суден, які використовуються з некомерційною метою.

Згідно закону, якщо судно порушило законодавство України і робить спробу зникнути, уповноважений орган має право "переслідувати таке судно по гарячих слідах" з метою його затримання та притягнення до відповідальності згідно з Конвенцією ООН з морського права 1982 року.

Верховна Рада ухвалила в цілому закон "Про прилеглу зону України", який дозволить розширити контроль у Чорному морі, 6 грудня.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.