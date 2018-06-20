Порошенко підписав закон, який заохочує громадян до військової служби

Цим документом вносяться зміни у закони України: “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, "Про військовий обов'язок і військову службу”, “Статут внутрішньої служби Збройних Сил України”

Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами військової служби".

"Реалізація вимог зазначеного закону надасть можливість підвищити мотивацію громадян до проходження військової служби", - йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.

Прийняті зміни дозволяють підвищити вік прийняття громадян до вищих військових навчальних закладів з 23 до 30 років, що дозволить учасникам АТО та операції Об’єднаних сил вступати на навчання та продовжувати військову службу як офіцери або сержанти; підвищити до 60 років граничний вік перебування в запасі військовозобов’язаних-жінок, як це вже визначено для чоловіків, що забезпечить гендерну рівність та збільшить мобілізаційний ресурс.

Також зміни дозволяють продовжити в особливий період військову службу за новим контрактом на строк від 1 до 10 років, що сприятиме збільшенню кількості громадян, які бажають проходити військову службу за короткотривалим контрактом; звільнитись чи укласти новий контракт військовослужбовцям, дія контрактів яких примусово продовжена після закінчення його строку в особливий період, та військовослужбовцям, які уклали контракт до закінчення особливого періоду й оголошення демобілізації.

Закон також надає можливості військовослужбовцям, визнаним рішеннями військово-лікарських комісій непридатними за станом здоров’я до військової служби, продовжувати проходження служби. Бойовий досвід, морально-ділові якості та мотивація до військової служби таких військовослужбовців, попри їх фізичний стан, можуть бути реалізовані на військових посадах, які не потребують фізичних навантажень, зазначає прес-служба Президента.