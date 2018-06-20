Порошенко підписав закон, який заохочує громадян до військової служби
"Реалізація вимог зазначеного закону надасть можливість підвищити мотивацію громадян до проходження військової служби", - йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.
Прийняті зміни дозволяють підвищити вік прийняття громадян до вищих військових навчальних закладів з 23 до 30 років, що дозволить учасникам АТО та операції Об’єднаних сил вступати на навчання та продовжувати військову службу як офіцери або сержанти; підвищити до 60 років граничний вік перебування в запасі військовозобов’язаних-жінок, як це вже визначено для чоловіків, що забезпечить гендерну рівність та збільшить мобілізаційний ресурс.
Також зміни дозволяють продовжити в особливий період військову службу за новим контрактом на строк від 1 до 10 років, що сприятиме збільшенню кількості громадян, які бажають проходити військову службу за короткотривалим контрактом; звільнитись чи укласти новий контракт військовослужбовцям, дія контрактів яких примусово продовжена після закінчення його строку в особливий період, та військовослужбовцям, які уклали контракт до закінчення особливого періоду й оголошення демобілізації.
Закон також надає можливості військовослужбовцям, визнаним рішеннями військово-лікарських комісій непридатними за станом здоров’я до військової служби, продовжувати проходження служби. Бойовий досвід, морально-ділові якості та мотивація до військової служби таких військовослужбовців, попри їх фізичний стан, можуть бути реалізовані на військових посадах, які не потребують фізичних навантажень, зазначає прес-служба Президента.
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