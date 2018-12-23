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Порошенко підписав зміни до Бюджетного кодексу

Зміни до Бюджетного кодексу у другому читанні народні депутати підтримали 22 листопада
Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до Бюджетного кодексу (№9084).
Порошенко підписав зміни до Бюджетного кодексу Фото: president.gov.ua

Документ повернуто з підписом президента 22 грудня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зміни до Бюджетного кодексу у другому читанні народні депутати підтримали 22 листопада. Документ, зокрема, дозволяє сільгосптоваровиробникам використовувати до 20% держпідтримки, яка направляється їм, на закупівлю спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси.

Наразі Бюджетний кодекс передбачає, що в 2018 році 15%, а в 2019 році - 20% держпідтримки сільгоспвиробників використовується сільгосптоваровиробниками для закупівлі у вітчизняних виробників сільгосптехніки та обладнання. У новій проголосованій редакції цієї норми "20%" замінено на "до 20%".

Додамо, за 11 місяців державний бюджет України виконано на 100,2%.

 

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23 12 2018 20:46
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