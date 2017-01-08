Порошенко підписав зміни до Державного бюджету-2017

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік".

"Ключові напрямки використання цих грошей є надзвичайно важливими. Перші, хто має отримати кошти від перевиконання бюджету, – це найбідніші верстви населення. Маються на увазі, люди, які отримують субсидії. Ми маємо забезпечити, щоб в повному обсязі їх видатки були профінансовані", - повідомляє прес-служба голови держави.

Він зазначив, що має пропозиції, як заохочувати людей заощаджувати енергоресурси: "Ті, хто економлять електроенергію, ті, хто економлять тепло, будуть мати можливість живими грошима отримати кошти, які вони можуть витратити на сплату комунальних послуг або на енергоефективність. І ця ініціатива отримала підтримку в уряді".

Порошенко назвав успішною експериментальну програму, в рамках якої перевиконання надходжень від митниці спрямовуються на будівництво доріг в областях.

"Ніколи за всю історію України такої кількості доріг не будувалось. І ніколи таких коштів на розвиток дорожньої мережі не спрямовувалось. При чому, це в руках, в тому числі, регіональної влади. Це, в тому числі, і результат політики децентралізації", - зазначив президент.

Він підкреслив, що вже більше 16 млрд гривень використано додатково до коштів, передбачених державним бюджетом на будівництво та реконструкцію доріг.

Ще одним вагомим напрямком голова держави назвав фінансування сільської медицини: "Це добра новина для селян. Депутати прислухались до моїх пропозицій і виділили 4 млрд гривень для розвитку сільської медицини".

За його словами, гроші виділили зі спецфонду.

"Цей спецфонд перейде, в тому числі, і на наступний рік. Це не буде компанійщина. Це дуже добре розрахована програма захисту людей", - сказав Порошенко.

Президент зазначив, що перевиконання бюджету стало можливим завдяки детінізації і боротьбі з корупцією: "Кошти, які оберталися в корупційних оборудках, заведені зараз у структури державного бюджету і починають працювати на українську оборону і безпеку та на українську економіку".

Президент також повідомив, що будуть профінансовані заходи, необхідні для спорудження Музею Героїв Небесної Сотні та створення Музею воїнів АТО, вшанування 85-ї річниці Голодомору в Україні та багато інших проектів.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроект №6600 про внесення змін у державний бюджет на 2017 року. За нього проголосували 226 народних депутатів.

Після цього голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна звернулася до уряду з проханням обговорювати із парламентаріями подальші зміни до держбюджету: "Я просила, щоб надалі зміни до бюджету обов'язково обговорювалися з депутатами, і щоб не було такого сорому, як був учора. Що підтримують, що не підтримують, не знали навіть у залі".