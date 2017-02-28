Порошенко підтримав закон про ратифікацію угоди з Індонезією про співробітництво в оборонній галузі

Угоду було укладено 5 серпня 2016 року під час візиту Порошенка до Індонезії

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Індонезія про співробітництво в оборонній галузі", схвалений Верховною Радою 8 лютого 2017 року.

Країни тепер можуть здійснювати співробітництво у питаннях закупівлі та постачання озброєння та військової продукції, повідомляє офіційний сайт Президента.

"Напрями співпраці України та Індонезії включатимуть обмін візитами вищих посадових осіб, у тому числі від збройних сил, розвиток військово-технічного співробітництва, співпрацю в галузі оборонної промисловості та логістики, співпрацю в оборонній науково-технологічній галузі тощо", - сказано у повідомленні.

Сторони можуть здійснювати співробітництво в питаннях закупівлі озброєння та військової продукції в рамках спільних проектів та виробництва, постачання озброєння, військової техніки та іншої продукції військового призначення, обслуговування, ремонту і модернізації озброєння, військової техніки та надання інших послуг у військово-технічній галузі, продажу ліцензій щодо виробництва зазначеної продукції та надання технічної підтримки.

Крім того, сторони можуть здійснювати спільні дослідження та розробку у військово-технічній галузі, а також взаємний обмін результатами такої діяльності, обмінюватися досвідом та інформацією щодо стандартизації, кодифікації, контролю якості військової продукції з метою здійснення спільних програм військово-технічного співробітництва. Країни також можуть, у разі необхідності, здійснювати розробку відповідних програм, проводити спільні наукові дослідження, спільне виробництво та продаж оборонного обладнання шляхом використання інших технологій.

Угода набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення дипломатичними каналами про виконання сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур.

Відзначимо, що угоду було укладено 5 серпня 2016 року під час візиту Порошенка до Індонезії.

Нагадаємо, що в п’ятницю, 20 січня, в Індонезії біля міста Тангеранг в Яванському морі успішно протестували бронетранспортери БТР-4М, які були вироблені в Україні.