Порошенко підтримав програму розвитку української армії до 2020 року

Президент України Петро Порошенко підписав указ про затвердження державної програми розвитку армії до 2020 року.

Про це йдеться в коментарі до документу №73 / 2017 на офіційному сайті глави держави. Текст програми з реформи ЗСУ не розголошується - державна таємниця.

"Ухвалюю: ввести в дію рішення РНБО від 29 грудня 2016 року про держпрограму розвитку ЗСУ на період до 2020 року (додається), затвердити держпрограму розвитку ЗСУ на період до 2020 року (додається, таємно)", - йдеться в указі.

Також цим розпорядженням визнаються такими, що втратили чинність попередні укази президента - №479 про рішення РНБО від 2 вересня 2013 року про комплексний держпрограмі реформування і розвитку ЗСУ на період до 2017 року, а також №468 про рішення РНБО від 28 квітня 2014 року про заходи щодо підвищення ефективності планування в секторі безпеки і оборони.

Контролювати виконання рішення буде секретар Раднацбезу Олександр Турчинов. Указ набирає чинності з дня опублікування, тобто 22 березня 2017 року.

Нагадаємо, що Верховна Рада України прийняла рішення про створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних.