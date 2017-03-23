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Порошенко підтримав програму розвитку української армії до 2020 року

Контролювати виконання рішення буде секретар РНБО Олександр Турчинов
Президент України Петро Порошенко підписав указ про затвердження державної програми розвитку армії до 2020 року.
Порошенко підтримав програму розвитку української армії до 2020 року Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Про це йдеться в коментарі до документу №73 / 2017 на офіційному сайті глави держави. Текст програми з реформи ЗСУ не розголошується - державна таємниця.

"Ухвалюю: ввести в дію рішення РНБО від 29 грудня 2016 року про держпрограму розвитку ЗСУ на період до 2020 року (додається), затвердити держпрограму розвитку ЗСУ на період до 2020 року (додається, таємно)", - йдеться в указі.

Також цим розпорядженням визнаються такими, що втратили чинність попередні укази президента - №479 про рішення РНБО від 2 вересня 2013 року про комплексний держпрограмі реформування і розвитку ЗСУ на період до 2017 року, а також №468 про рішення РНБО від 28 квітня 2014 року про заходи щодо підвищення ефективності планування в секторі безпеки і оборони.

Контролювати виконання рішення буде секретар Раднацбезу Олександр Турчинов. Указ набирає чинності з дня опублікування, тобто 22 березня 2017 року.

Нагадаємо, що Верховна Рада України прийняла рішення про створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних.

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23 03 2017 09:36
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