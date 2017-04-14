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Порошенко підтримав створення реєстру військовозобов'язаних

Державний реєстр буде єдиною автоматизованою інформаційно-телекомунікаційною системою, де зберігатиметься інформація про всіх військовозобов’язаних
Президент України Петро Порошенко підписав законопроект про створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних.
Порошенко підтримав створення реєстру військовозобов Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Як зазначено на сторінці законопроекту 2504а-д на парламентському сайті, його повернуто із підписом Президента.

Як відомо, 16 березня Верховна Рада України прийняла рішення про створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних.

Тоді "Батьківщина" та "Опозиційний блок" не дали своїх голосів за ухвалення цього закону. Одна з найголовніших претензій до документа – що персональні дані військовозобов’язаних будуть недостатньо захищені та можуть потрапити до рук противника або інших зацікавлених осіб.

Державний реєстр буде єдиною автоматизованою інформаційно-телекомунікаційною системою, де зберігатиметься інформація про всіх військовозобов’язаних (призовників).

Така база даних має допомогти веденню військового обліку; плануванню та виконанню заходів мобілізації, призову на строкову військову службу, прийняттю на військову службу за контрактом; інформаційному забезпеченню осіб, звільнених з військової служби, які мають право на пенсію, та членів сімей загиблих військовослужбовців.

Реєстр міститиме персональні та службові дані військовозобов’язаних громадян України віком від 17 до 60 років, зокрема, відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України.

Власником усієї інформації виступатиме Міністерство оборони, а розпорядником – Генеральний штаб.

Сюди буде перенесено відомості з ЦВК, Держприкордонслужби, Міносвіти, міграційної та фіскальної служб. Також реєстр поповниться даними військовозобов'язаних (призовників) із облікових карток та особових справ військкоматів.

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