"Я радий, що мої ініціативи знайшли такий відгук у серцях людей"

Президент Петро Порошенко підтримав вимоги мітингу за політичну реформу, який проходить біля Верховної Ради.

"Я радий, що мої ініціативи знайшли такий відгук і в серцях людей, і в організаторів акції. Ще два роки тому я вніс проект змін у Конституцію, які передбачали скасування депутатської недоторканності та суддівської недоторканності. Перший етап ми зробили: суддівська недоторканність у форматі судової реформи, яка була здійснена за моєю ініціативою, ліквідована. У восьми тисяч носіїв недоторканності її більше немає, залишилося близько 450 осіб", - сказав Порошенко журналістам на брифінгу після зустрічі з президентом Мальти.

Також він підтримав вимогу про створення антикорупційного суду.

"Уся судова реформа в нас відбувається в тісній співпраці з Радою Європи і з Венеціанською комісією. Венеціанська комісія розглянула ті законопроекти, які є у Верховній Раді. Обидва вона визнала неприйнятним для імплементації в судовій системі. Хочу підкреслити, що сам термін "антикорупційний суд" з'явився в моєму законопроекті про судову реформу. Сьогодні я очікую від парламенту, щоб вони напрацювали той законопроект, який буде прийнятним", - сказав він.

Він сказав, що в проекті бюджету на 2018 рік уже навіть передбачено витрати на антикорупційний суд.

Президент вважає, що для прийняття цих законопроектів потрібна лише спокійна робота, а не "принципи матроса Железняка".

Нагадаємо, що 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Мітинг організовано опозиційними політичними силами на чолі з Михайлом Саакашвілі.

За порядком стежить 3,5 тисячі правоохоронців.

За словами директора Департаменту комунікації МВС Артема Шевченка, такі серйозні заходи безпеки викликані подіями 31 серпня 2015 року, коли від гранати загинули 4 гвардійці-строковики.

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі закликав Президента України Петра Порошенка піти у відставку.

