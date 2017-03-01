Порошенко підтримав закон "Про вищу раду правосуддя"

Президент України Петро Порошенко підписав законопроект № 5180 "Про вищу раду правосуддя".

Про це свідчать дані на офіційному сайті Верховної Ради України, повідомляє "112 Україна".

Законопроектом №5180, який складається із загальної та особливої частин, пропонується врегулювати питання статусу Вищої ради правосуддя (ВРП), її повноважень, порядок обрання (призначення) членів ВРП, їхній статус (права, обов'язки, гарантії діяльності, порядок звільнення та припинення повноважень), структуру ВРП, а також процедурні питання здійснення повноважень ВРП та її органами.

Крім того, пропонується внести зміни до ряду законодавчих актів, зокрема щодо невиконання законних вимог ВРП, її органу або члена щодо надання інформації, тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності, порядку затримання судді або тримання його під вартою або арештом, порядку обрання членів ВРП парламентом і т. д.

При цьому запропоновані законопроектом зміни розроблені з урахуванням рекомендацій та висновків Венеціанської комісії та згідно з європейськими стандартами, зокрема щодо складу ВРП, суб'єктів та принципів її формування.

Нагадаємо, що Верховна Рада України вночі 21 грудня прийняла закон про Вищу раду правосуддя.

Відзначимо, що Вища рада правосуддя повинна замінити собою Вищу раду юстиції, що передбачено змінами до Конституції України в частині правосуддя, що набрали чинності 30 вересня 2016 року.