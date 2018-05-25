Порошенко підтримує зняття мораторію на продаж сільгоспземлі
"На жаль, не все нам вдається. Я не можу сказати про успіхи у сфері земельного законодавства. Чинний мораторій на продаж земель стримує ваші інвестиції, гальмує розвиток аграрного ринку, позбавляє значну кількість громадян України можливості реалізувати своє конституційне право розпоряджатися своєю земельною власністю", – сказав глава держави на засіданні Національної інвестиційної ради, повідомляє "Укрінформ".
Президент розповів, що в питанні земельної реформи "твердо стоїть на позиціях української Конституції та європейського права", але поки що перебуває "в цьому питанні у політичній меншості".
Водночас він наголосив, що докладатиме максимуму зусиль, зокрема й з точки зору комунікативної стратегії щодо земельної реформи.
Нагадаємо, Європейський суд з прав людини визнав мораторій на продаж сільськогосподарських земель в Україні порушенням прав людини.
Директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен заявила, що мораторій на продаж сільськогосподарських земель завдає українській економіці збитків на мільярди доларів.
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