Порошенко підтримує зняття мораторію на продаж сільгоспземлі

"На жаль, не все нам вдається. Я не можу сказати про успіхи у сфері земельного законодавства. Чинний мораторій на продаж земель стримує ваші інвестиції, гальмує розвиток аграрного ринку, позбавляє значну кількість громадян України можливості реалізувати своє конституційне право розпоряджатися своєю земельною власністю", – сказав глава держави на засіданні Національної інвестиційної ради, повідомляє "Укрінформ".

Президент розповів, що в питанні земельної реформи "твердо стоїть на позиціях української Конституції та європейського права", але поки що перебуває "в цьому питанні у політичній меншості".

Водночас він наголосив, що докладатиме максимуму зусиль, зокрема й з точки зору комунікативної стратегії щодо земельної реформи.