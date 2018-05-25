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Порошенко підтримує зняття мораторію на продаж сільгоспземлі

Президент розповів, що в питанні земельної реформи "твердо стоїть на позиціях української Конституції та європейського права"
Президент України Петро Порошенко заявив, що мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення гальмує розвиток аграрного ринку, стримує прихід інвесторів і позбавляє громадян можливості реалізувати свої конституційні права.
Порошенко підтримує зняття мораторію на продаж сільгоспземлі Фото: agropolit.com

"На жаль, не все нам вдається. Я не можу сказати про успіхи у сфері земельного законодавства. Чинний мораторій на продаж земель стримує ваші інвестиції, гальмує розвиток аграрного ринку, позбавляє значну кількість громадян України можливості реалізувати своє конституційне право розпоряджатися своєю земельною власністю", – сказав глава держави на засіданні Національної інвестиційної ради, повідомляє "Укрінформ".

Президент розповів, що в питанні земельної реформи "твердо стоїть на позиціях української Конституції та європейського права", але поки що перебуває "в цьому питанні у політичній меншості".

Водночас він наголосив, що докладатиме максимуму зусиль, зокрема й з точки зору комунікативної стратегії щодо земельної реформи.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини визнав мораторій на продаж сільськогосподарських земель в Україні порушенням прав людини.

Директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен заявила, що мораторій на продаж сільськогосподарських земель завдає українській економіці збитків на мільярди доларів.

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25 05 2018 20:25
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