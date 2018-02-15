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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко підтвердив, що говорив із Путіним

Політики обговорили два ключових питання - обмін полоненими і введення миротворчої місії ООН
Президент України Петро Порошенко підтвердив, що провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним і обговорив обмін заручниками і введення миротворчої місії ООН на Донбасі.
Порошенко підтвердив, що говорив із Путіним Фото: gettyimages.com

"Мета (розмови - ред.) складалася, в основному, з двох частин. Частина перша - те, про що було висловлено рівно три роки тому, на початку 2015 року, при укладенні Мінська-2. Нам, як повітря, потрібні миротворці", - сказав Порошенко, передає "Укрінформ".

Також обговорювалося питання повернення заручників.

"І друга позиція - ми в жодному разі не можемо зупинитися на шляху звільнення наших заручників. Я обговорював конкретні деталі - списки, конкретні прізвища тих, кого ми повинні повернути з окупованих територій, і тих, кого ми повинні повернути з Росії", - підкреслив Порошенко.

Він запевнив, що зараз робиться все можливе, щоб повернути і українських військовослужбовців, які незаконно утримуються у в'язницях на окупованій території, так і журналіста Романа Сущенко, режисера Олега Сенцова, активіста Олександра Кольченко і кримських татар - всіх, хто перебуває на території РФ.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко стверджує, що миротворча місія під мандатом ООН на Донбасі може стати твердим гарантом досягнення миру.

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