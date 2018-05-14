Порошенко планує до кінця травня взяти участь у випробуваннях Javelin

Про це заявила представник Президента у Верховній Раді, народний депутат від БПП Ірина Луценко на засіданні

Президент України Петро Порошенко планує взяти участь у випробуваннях американських протитанкових ракетних комплексів Javelin на українських полігонах.

"Надання Україні американських Javelin підтверджує послаблення Росії на міжнародній арені. Президент України планує до кінця травня цього року взяти участь у випробуваннях Javelin на наших полігонах", - заявила Луценко.

30 квітня стало відомо, що Україна вже отримала Javelin.

Javelin - американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ППРК), призначений для ураження бронетехніки, танків, а також БПЛА, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.

Нагадємо, що Україна може отримати $250 млн від США у 2019 році на зброю і посилення оборони.