НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко планує взяти участь у випробуваннях американських протитанкових ракетних комплексів Javelin на українських полігонах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко планує до кінця травня взяти участь у випробуваннях Javelin
Про це заявила представник Президента у Верховній Раді, народний депутат від БПП Ірина Луценко на засіданні
Фото: з відкритих джерел
"Надання Україні американських Javelin підтверджує послаблення Росії на міжнародній арені. Президент України планує до кінця травня цього року взяти участь у випробуваннях Javelin на наших полігонах", - заявила Луценко.
30 квітня стало відомо, що Україна вже отримала Javelin.
Javelin - американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ППРК), призначений для ураження бронетехніки, танків, а також БПЛА, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.
Нагадємо, що Україна може отримати $250 млн від США у 2019 році на зброю і посилення оборони.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 05 2018 14:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- Засновник YouControl Сергій Мільман: На початку нам погрожували щодня, в тому числі фізичною розправою"Ми розуміємо, що існують тисячі державних службовців, які стали об’єктами антикорупційних розслідувань і вони можуть бути незадоволеними нашою діяльністю. Так, ворогів багато. Ми постійно готові, що буде якась нова атака, але ми будемо відбиватися"