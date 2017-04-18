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Порошенко планує представити військово-технічні проекти у Британії

Вона зазначила, що також планується обговорення питань спрощення відкриття віз для громадян України у Велику Британію
Президент Петро Порошенко має намір представити проекти військово-технічного характеру під час офіційного візиту у Велику Британію 18-19 квітня.
Порошенко планує представити військово-технічні проекти у Британії Фото:Facebook Петра Порошенко

Про це повідомила представник президента у Раді Ірина Луценко в ефірі 112 каналу.

"Президент також буде говорити про проекти військово-технічного характеру. Навіть є такі передумови про те, що Велика Британія може розмістити деякі замовлення оборонного значення на підприємствах в Україні", - сказала Луценко.

Вона зазначила, що також планується обговорення питань спрощення відкриття віз для громадян України у Велику Британію.

Як відомо, Порошенко відвідає Велику Британію з офіційним візитом для зустрічей із владою 18-19 квітня.
Планується, що президент також зустрінеться із провідними представниками британського бізнесу.

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