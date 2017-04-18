ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Петро Порошенко має намір представити проекти військово-технічного характеру під час офіційного візиту у Велику Британію 18-19 квітня.
Як відомо, Порошенко відвідає Велику Британію з офіційним візитом для зустрічей із владою 18-19 квітня.
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Порошенко планує представити військово-технічні проекти у Британії
Вона зазначила, що також планується обговорення питань спрощення відкриття віз для громадян України у Велику Британію
Фото:Facebook Петра Порошенко
Про це повідомила представник президента у Раді Ірина Луценко в ефірі 112 каналу.
"Президент також буде говорити про проекти військово-технічного характеру. Навіть є такі передумови про те, що Велика Британія може розмістити деякі замовлення оборонного значення на підприємствах в Україні", - сказала Луценко.
Вона зазначила, що також планується обговорення питань спрощення відкриття віз для громадян України у Велику Британію.
Як відомо, Порошенко відвідає Велику Британію з офіційним візитом для зустрічей із владою 18-19 квітня.
Планується, що президент також зустрінеться із провідними представниками британського бізнесу.
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18 04 2017 23:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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