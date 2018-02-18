Порошенко планує стати учасником судового процесу у справах Майдану

Також він наголосив на необхідності "юридично бездоганної доказової бази та неухильного дотримання всіх процесуальних норм" у цій справі

Президент України Петро Порошенко заявив про намір брати участь в процесі з розслідування злочинів проти учасників Революції Гідності.

Про це він заявив на церемонії відкриття виставки, присвяченій учасникам Майдану, пише "Інтерфакс-Україна".

"Зло має бути покаране, і тому вперше в українській історії я прийняв рішення взяти участь в судовому процесі. Безпрецедентно, коли президент особисто це робить. Але це справа кожного з нас", - сказав президент.

Також він наголосив на необхідності "юридично бездоганної доказової бази та неухильного дотримання всіх процесуальних норм" у цій справі.

"Я, звичайно ж, поділяю незадоволення суспільства темпами розслідування, і ще більше - швидкістю судових процесів. В той же час добре усвідомлюю масштаб злочину, рівно як і необхідність юридично бездоганної доказової бази та неухильного дотримання всіх процесуальних норм", - написав президент у Twitter.

Порошенко також попросив генерального прокурора Юрія Луценка проаналізувати, чим можна організаційно допомогти Департаменту спеціальних розслідувань, який веде справу Майдану.

Раніше в ГПУ розповіли, що в організації розстрілів на Майдані взимку 2014 року підозрюються шестеро осіб.

У грудні 2017-го голова департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що в розшуку у справах Євромайдану, які веде Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, перебуває 91 особа, розслідується понад 100 кримінальних проваджень.