Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Порошенко планує стати учасником судового процесу у справах Майдану

Також він наголосив на необхідності "юридично бездоганної доказової бази та неухильного дотримання всіх процесуальних норм" у цій справі
Президент України Петро Порошенко заявив про намір брати участь в процесі з розслідування злочинів проти учасників Революції Гідності.
Порошенко планує стати учасником судового процесу у справах Майдану Фото: president.gov.ua

Про це він заявив на церемонії відкриття виставки, присвяченій учасникам Майдану, пише "Інтерфакс-Україна".

"Зло має бути покаране, і тому вперше в українській історії я прийняв рішення взяти участь в судовому процесі. Безпрецедентно, коли президент особисто це робить. Але це справа кожного з нас", - сказав президент.

Також він наголосив на необхідності "юридично бездоганної доказової бази та неухильного дотримання всіх процесуальних норм" у цій справі.

"Я, звичайно ж, поділяю незадоволення суспільства темпами розслідування, і ще більше - швидкістю судових процесів.  В той же час добре усвідомлюю масштаб злочину, рівно як і необхідність юридично бездоганної доказової бази та неухильного дотримання всіх процесуальних норм", - написав президент у Twitter.

Порошенко також попросив генерального прокурора Юрія Луценка проаналізувати, чим можна організаційно допомогти Департаменту спеціальних розслідувань, який веде справу Майдану.

Раніше в ГПУ розповіли, що в організації розстрілів на Майдані взимку 2014 року підозрюються шестеро осіб.

У грудні 2017-го голова департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що в розшуку у справах Євромайдану, які веде Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, перебуває 91 особа, розслідується понад 100 кримінальних проваджень.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 02 2018 11:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Труханов - НАБУ: ганебний "договорняк"

Труханов - НАБУ: ганебний "договорняк"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.