Порошенко планує стати учасником судового процесу у справах Майдану
Про це він заявив на церемонії відкриття виставки, присвяченій учасникам Майдану, пише "Інтерфакс-Україна".
"Зло має бути покаране, і тому вперше в українській історії я прийняв рішення взяти участь в судовому процесі. Безпрецедентно, коли президент особисто це робить. Але це справа кожного з нас", - сказав президент.
Також він наголосив на необхідності "юридично бездоганної доказової бази та неухильного дотримання всіх процесуальних норм" у цій справі.
"Я, звичайно ж, поділяю незадоволення суспільства темпами розслідування, і ще більше - швидкістю судових процесів. В той же час добре усвідомлюю масштаб злочину, рівно як і необхідність юридично бездоганної доказової бази та неухильного дотримання всіх процесуальних норм", - написав президент у Twitter.
Порошенко також попросив генерального прокурора Юрія Луценка проаналізувати, чим можна організаційно допомогти Департаменту спеціальних розслідувань, який веде справу Майдану.
Раніше в ГПУ розповіли, що в організації розстрілів на Майдані взимку 2014 року підозрюються шестеро осіб.
У грудні 2017-го голова департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що в розшуку у справах Євромайдану, які веде Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, перебуває 91 особа, розслідується понад 100 кримінальних проваджень.
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