Порошенко планує створення Центрів психологічної реабілітації з "нескореними"
Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу в неділю на церемонії оголошення української збірної на "Іграх нескорених", повідомляє Укрінформ.
"Коли я зустрічався в Латвії з нашими пораненими, які там проходять лікування, я отримав дуже хвилюючу пропозицію. А чому ми з українських "нескорених" не створимо Центри з психологічної реабілітації, щоб вони своїм рухом, своїм драйвом заряджали всіх демобілізованих, поранених... Я дуже дякую хлопцям за цю ініціативу і хочу наголосити, що ми разом з трастовими фондами НАТО спільно розробляємо програми реабілітації українських військових, в тому числі і психологічної реабілітації", – сказав Порошенко.
Нагадаємо, відбір учасників на міжнародні змагання для військовослужбовців, поранених під час бойових дій, "Ігри нескорених" (Invictus games) в Києві розпочався в суботу, 28 січня.
У вересні до Торонто на "Ігри нескорених" прибудуть 550 бійців із 17 країн. Україна на цих змаганнях буде представлена вперше – у її збірній буде п'ятнадцять учасників.
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