Порошенко планує зміни щодо е-декларування активістів, - єврокомісар

Представники ЄС неодноразово наголошували на неприйнятності відповідних змін до закону

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган стверджує, що отримав запевнення офіційного Києва про зміну законодавства щодо електронного декларування.

"Норма закону про електронне декларування (до бази декларацій осіб, уповноважених на здійснення функцій держави) з боку громадських активістів, членів антикорупційних ГО та членів громадських рад є помилкою", - заявив Йоганнес Ган на зустрічі з представниками української влади та громадянського суспільства в Києві, повідомляє "Європейська правда".

Як відомо, представники ЄС неодноразово наголошували на неприйнятності відповідних змін до закону.

Йоганнес Ган також додав, що отримав запевнення з боку української влади щодо очікуваної зміни даної норми.

"Радий чути, що президент планує виправити її", - наголосив комісар.

Він не уточнив, які саме частини спірного положення будуть виправлені. Варто зазначити також, що рішення про зміну закону має ухвалювати Верховная Рада, але президент має право законодавчої ініціативи щодо його зміни.

Нагадаємо, 27 березня Президент України Петро Порошенко підписав закон, згідно з яким члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

Як відомо, ЄС розкритикував ухвалені раніше Верховною радою і підписані президентом Порошенком поправки до закону про електронне декларування, які передбачають подання декларацій громадськими активістами.