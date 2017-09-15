Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко планує зустрітися з Трампом 21 вересня, - ЗМІ

Деталей з предметних питань зустрічі не повідомляється
Президент Петро Порошенко під час свого візиту в Нью-Йорк для участі в сесії Генеральної Асамблеї ООН планує провести зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
Порошенко планує зустрітися з Трампом 21 вересня, - ЗМІ Фото: EPA/UPG

Про це РБК-Україна повідомили джерела в Адміністрації президента України.

За даними джерел, зустріч попередньо запланована на 21 вересня.

При цьому в АПУ не повідомила ніяких деталей з предметних питань зустрічі.

Нагадаємо, Порошенко зустрічався з Трампом у Вашингтоні 20 червня. Президенти обговорили виконання Мінських домовленостей і військово-технічне співробітництво.

Раніше він провів зустріч з делегацією Конгресу США на чолі з головою Підкомітету з питань зовнішньополітичної діяльності, іноземних операцій і пов'язаних програм Комітету з питань асигнувань Палати представників Конгресу Гарольдом Роджерсом.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 09 2017 22:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.