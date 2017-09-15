ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Петро Порошенко під час свого візиту в Нью-Йорк для участі в сесії Генеральної Асамблеї ООН планує провести зустріч з президентом США Дональдом Трампом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко планує зустрітися з Трампом 21 вересня, - ЗМІ
Деталей з предметних питань зустрічі не повідомляється
Фото: EPA/UPG
Про це РБК-Україна повідомили джерела в Адміністрації президента України.
За даними джерел, зустріч попередньо запланована на 21 вересня.
При цьому в АПУ не повідомила ніяких деталей з предметних питань зустрічі.
Нагадаємо, Порошенко зустрічався з Трампом у Вашингтоні 20 червня. Президенти обговорили виконання Мінських домовленостей і військово-технічне співробітництво.
Раніше він провів зустріч з делегацією Конгресу США на чолі з головою Підкомітету з питань зовнішньополітичної діяльності, іноземних операцій і пов'язаних програм Комітету з питань асигнувань Палати представників Конгресу Гарольдом Роджерсом.
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