Порошенко подарував дизельний генератор центру реабілітації інвалідів у Вінниці

Люди на візках зможуть частіше бувати на природі

Під час робочої поїздки на Вінниччину президент Петро Порошенко відвідав комунальний заклад "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" у Вінниці і подарував йому дизельний генератор.

"Ми просили генератор, оскільки часто виїжджаємо в табори на природу. Це дозволить частіше бувати на природі людям на візках", - наводяться на сайті президента слова директора центру.

Діяльність комунального закладу "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" спрямована на відновлення і підтримання фізичного і психологічного стану пацієнтів, адаптацію та інтеграцію їх у суспільство. Крім тренажерного залу, басейну, масажної кімнати, в Центрі діють різні гуртки і театральна студія.

З березня 2016 року центр повноцінно функціонує у відремонтованому і реконструйованому приміщенні, яке передав департамент житлового господарства Вінницької міської ради. У 2016 році Центр надавав послуги 78 особам з інвалідністю, з них 21 - діти. З початку 2017 року послуги центру отримують 86 осіб, з них 30 дітей.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко на винищувачі МіГ-29 прибув на військовий аеродром у Вінницькій області, щоб привітати військових льотчиків з нагоди Дня Повітряних Сил.