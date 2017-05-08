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Порошенко подарував дизельний генератор центру реабілітації інвалідів у Вінниці

Люди на візках зможуть частіше бувати на природі
Під час робочої поїздки на Вінниччину президент Петро Порошенко відвідав комунальний заклад "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" у Вінниці і подарував йому дизельний генератор.
Порошенко подарував дизельний генератор центру реабілітації інвалідів у Вінниці Фото: president.gov.ua

"Ми просили генератор, оскільки часто виїжджаємо в табори на природу. Це дозволить частіше бувати на природі людям на візках", - наводяться на сайті президента слова директора центру.

Діяльність комунального закладу "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" спрямована на відновлення і підтримання фізичного і психологічного стану пацієнтів, адаптацію та інтеграцію їх у суспільство. Крім тренажерного залу, басейну, масажної кімнати, в Центрі діють різні гуртки і театральна студія.

З березня 2016 року центр повноцінно функціонує у відремонтованому і реконструйованому приміщенні, яке передав департамент житлового господарства Вінницької міської ради. У 2016 році Центр надавав послуги 78 особам з інвалідністю, з них 21 - діти. З початку 2017 року послуги центру отримують 86 осіб, з них 30 дітей.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко на винищувачі МіГ-29 прибув на військовий аеродром у Вінницькій області, щоб привітати військових льотчиків з нагоди Дня Повітряних Сил.

 
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05 08 2017 17:49
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