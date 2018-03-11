Порошенко подарував Патріарху Варфоломію фото Патріарха Варфоломія

Про це повідомив сам Петро Порошенко.

Фото називається "Першоїєрарх..." і зроблене українським фотографом Андрієм Нестеренком.

"Передав Його Всесвятості Вселенському Патріарху Варфоломію подарунок з України. Вчора це історичне фото Марині вручили на виставці газети "День", – зазначив президент.

Як розповіли у "Дні", подарувати Варфоломію портрет вирішили напередодні під час візиту першої леді Марини Порошенко на фотовиставку видання. Біля роботи Андрія Нестеренка "Першоїєрарх..." Марина зауважила, що саме сьогодні Петро Порошенко відбуває з візитом до Туреччини. На що отримала пропозицію від головного редактора "Дня" Лариси Івшиної передати президенту цю фотороботу для подарунка главі Константинопольського патріархату.

Фото зроблене наприкінці 2016 року під час візиту голови ВР України Андрія Парубія у Стамбул, коли відбулася його зустріч з Патріархом Варфоломієм, основною темою якої було надання автокефалії Українській церкві.



Фото: facebook.com/petroporoshenko