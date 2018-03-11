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Порошенко подарував Патріарху Варфоломію фото Патріарха Варфоломія

Фото називається "Першоїєрарх..." і зроблене українським фотографом Андрієм Нестеренком
Президент України Петро Порошенко подарував Вселенському патріарху Варфоломію фото Вселенського патріарха Варфоломія, яке напередодні подарували дружині президента Марині Порошенко.
Порошенко подарував Патріарху Варфоломію фото Патріарха Варфоломія Фото: facebook.com/petroporoshenko

Про це повідомив сам Петро Порошенко.

Фото називається "Першоїєрарх..." і зроблене українським фотографом Андрієм Нестеренком.

"Передав Його Всесвятості Вселенському Патріарху Варфоломію подарунок з України. Вчора це історичне фото Марині вручили на виставці газети "День", – зазначив президент.

Як розповіли у "Дні", подарувати Варфоломію портрет вирішили напередодні під час візиту першої леді Марини Порошенко на фотовиставку видання. Біля роботи Андрія Нестеренка "Першоїєрарх..." Марина зауважила, що саме сьогодні Петро Порошенко відбуває з візитом до Туреччини. На що отримала пропозицію від головного редактора "Дня" Лариси Івшиної передати президенту цю фотороботу для подарунка главі Константинопольського патріархату.

Фото зроблене наприкінці 2016 року під час візиту голови ВР України Андрія Парубія у Стамбул, коли відбулася його зустріч з Патріархом Варфоломієм, основною темою якої було надання автокефалії Українській церкві.


Фото: facebook.com/petroporoshenko

Нагадаємо, у Стамбулі завершилася зустріч президентів Туреччини і України Реджепа Таїпа Ердогана і Петра Порошенка. У межах офіційного візиту українського президента до Туреччини було підписано низку двосторонніх документів.

Також президент Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом.

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03 11 2018 22:45
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