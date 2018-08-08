Порошенко подарував старшому синові 1,1 млн грн та частину прав на будинок у Козині на 9,5 млн грн

Президент України Петро Порошенко подарував своєму старшому синові, депутату Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко" Олексію 1,1 млн гривень готівкою та частину прав на житловий будинок.

Про це йдеться у повідомленні про суттєві зміни за поточний рік в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданій Олексієм Порошенком.

Згідно з документом, Олексій Порошенко отримав в подарунок від батька 1,1 млн грн, а також частину прав на житловий будинок з надвірними спорудами в Козині Київською областю на 9,5 млн грн.

Загальна площа будинку - 1 331,7 квадратних метрів. Зазначимо, що в 2017 році права на будинок мав лише Петро Порошенко.

Нагадаємо, що загальна сума доходів, отриманих Петром Порошенком за 2017 рік, дорівнює 16 303 874 грн.