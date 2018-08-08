НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко подарував своєму старшому синові, депутату Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко" Олексію 1,1 млн гривень готівкою та частину прав на житловий будинок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко подарував старшому синові 1,1 млн грн та частину прав на будинок у Козині на 9,5 млн грн
Загальна площа будинку - 1 331,7 квадратних метрів
Олексій Порошенко з дружиною. Фото: jurnal.md
Про це йдеться у повідомленні про суттєві зміни за поточний рік в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданій Олексієм Порошенком.
Згідно з документом, Олексій Порошенко отримав в подарунок від батька 1,1 млн грн, а також частину прав на житловий будинок з надвірними спорудами в Козині Київською областю на 9,5 млн грн.
Загальна площа будинку - 1 331,7 квадратних метрів. Зазначимо, що в 2017 році права на будинок мав лише Петро Порошенко.
Нагадаємо, що загальна сума доходів, отриманих Петром Порошенком за 2017 рік, дорівнює 16 303 874 грн.
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08 08 2018 17:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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