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Порошенко подав законопроект про розвиток інклюзивної освіти

Навчання дітей з обмеженими можливостями разом зі звичайними профінансують із бюджету
Президент Петро Порошенко подав у Верховну Раду проект закону, спрямований на розвиток інклюзивної освіти в Україні.
Порошенко подав законопроект про розвиток інклюзивної освіти Фото: naiu.org.ua

Законопроект передбачає навчання осіб з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах, які найзручніші для дитини і найближче розташовані до місця його проживання.

Також уперше на законодавчому рівні визначаються терміни "особа з особливими освітніми потребами", "індивідуальна програма розвитку" і "корекційно-розвиваючі і психолого-педагогічні послуги", - інформує LB.ua.

Законопроект забезпечує фінансування навчання осіб з особливими освітніми потребами за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, повідомляють на сайті президента.

Порошенко закликав народних депутатів підтримати в найближчі парламентські тижні цей проект закону. Він назвав законопроект надзвичайно актуальним, зазначивши, що зараз в Україні 10% дітей потребують урахування їх особливостей в освітньому процесі.

Інклюзивна освіта - це спільне навчання і виховання дітей з обмеженими можливостями здоров'я та дітей, які не мають таких обмежень.

Нагадаємо, з 1 вересня 2017 року припиниться набір учнів до підготовчих та перших класів спеціальних шкіл, дітей навчатимуть в інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів.

 
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05 05 2017 13:08
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