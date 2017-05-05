Порошенко подав законопроект про розвиток інклюзивної освіти
Законопроект передбачає навчання осіб з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах, які найзручніші для дитини і найближче розташовані до місця його проживання.
Також уперше на законодавчому рівні визначаються терміни "особа з особливими освітніми потребами", "індивідуальна програма розвитку" і "корекційно-розвиваючі і психолого-педагогічні послуги", - інформує LB.ua.
Законопроект забезпечує фінансування навчання осіб з особливими освітніми потребами за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, повідомляють на сайті президента.
Порошенко закликав народних депутатів підтримати в найближчі парламентські тижні цей проект закону. Він назвав законопроект надзвичайно актуальним, зазначивши, що зараз в Україні 10% дітей потребують урахування їх особливостей в освітньому процесі.
Інклюзивна освіта - це спільне навчання і виховання дітей з обмеженими можливостями здоров'я та дітей, які не мають таких обмежень.
Нагадаємо, з 1 вересня 2017 року припиниться набір учнів до підготовчих та перших класів спеціальних шкіл, дітей навчатимуть в інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів.
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