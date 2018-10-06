Порошенко подякував G7 за "потужний сигнал"

Президент Петро Порошенко висловив вдячність лідерам "Великої Сімки" та ЄС за "потужний сигнал підтримки України".

За словами Президента, саміт G7 в Шарлевуа та його контакти з керівництвом "Сімки" напередодні цієї зустрічі підтверджують, що Україна перебуває серед ключових пріоритетів Вільного світу.

"Вітаю чіткий консолідований меседж наших партнерів про те, що Кремлю слід позбутися ілюзій та сумлінно виконувати свої зобов’язання. Умови гранично чіткі: спочатку повага до міжнародного права, припинення агресії на Донбасі та повернення Криму Україні. В іншому разі ціна для Москви за її агресію проти України та втручання у внутрішні справи інших держав і надалі зростатиме!", - написав Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що в комюніке за підсумками саміту G7 у Канаді лідери країн "Великої сімки" заявили про підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Лідери країн G7 також висловили готовність у разі потреби "ввести додаткові обмежувальні заходи, щоб збільшити ту ціну, яку платить РФ за свої дії".