Порошенко подякував президенту Мальти за продовження санкцій проти Росії
"З перших хвилин російської агресії, з перших хвилин незаконної анексії Криму ми відчували вашу підтримку і на двосторонньому рівні та в рамках ЄС, у рамках голосування в ООН і багатьох інших випадках. Я від імені українського народу хочу подякувати вам, пані президенте, і мальтійському народу за таку чітку і послідовну позицію.
Ми також вдячні за позицію щодо впровадження та продовження санкцій проти РФ, у зв'язку з анексією Криму, так і в зв'язку з агресією на сході нашої країни. Рішучий осуд Мальтою і голосування в ООН порушення прав людини в окупованому Криму має виключно важливе значення для нас", - заявив Порошенко на брифінгу, повідомляє "112 Україна".
Також глава держави зазначив, що Мальта як надійний партнер стає ближчою до України.
Додамо, що Президент України Петро Порошенко під час брифінгу також прокоментував сьогоднішні акції протесту, які проходять в центрі Києва.
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