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Порошенко подякував СБУ та ГПУ після затримання Савченко

Порошенко відреагував на арешт Савченко
Президент Петро Порошенко подякував працівникам СБУ і ГПУ за запобігання масових терактів і викриття російської спецоперації.
Порошенко подякував СБУ та ГПУ після затримання Савченко Фото: president.gov.ua

"Також дякую офіцерам Збройних сил, які не піддалися на провокації і вчасно поінформували правоохоронні органи про злочинні задуми агресора і п’ятої колони",написав Порошенко у Facebook.

"Мета російської спецоперації посіяти хаос і знищити Українську Державу. Усе це є черговим нагадуванням, що проти України ведеться широкомасштабна гібридна війна, вистояти в якій ми зможемо лише об’єднавшись", - додав Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні, 22 березня, Верховна Рада дала згоду на зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт Надії Савченко. Згодом нардепу повідомили про підозру та затримали.

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22 03 2018 16:37
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