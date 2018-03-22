Порошенко подякував СБУ та ГПУ після затримання Савченко

Президент Петро Порошенко подякував працівникам СБУ і ГПУ за запобігання масових терактів і викриття російської спецоперації.

"Також дякую офіцерам Збройних сил, які не піддалися на провокації і вчасно поінформували правоохоронні органи про злочинні задуми агресора і п’ятої колони", - написав Порошенко у Facebook.

"Мета російської спецоперації посіяти хаос і знищити Українську Державу. Усе це є черговим нагадуванням, що проти України ведеться широкомасштабна гібридна війна, вистояти в якій ми зможемо лише об’єднавшись", - додав Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні, 22 березня, Верховна Рада дала згоду на зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт Надії Савченко. Згодом нардепу повідомили про підозру та затримали.