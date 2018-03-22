НОВИНИПрезидент Петро Порошенко подякував працівникам СБУ і ГПУ за запобігання масових терактів і викриття російської спецоперації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко подякував СБУ та ГПУ після затримання Савченко
Порошенко відреагував на арешт Савченко
Фото: president.gov.ua
"Також дякую офіцерам Збройних сил, які не піддалися на провокації і вчасно поінформували правоохоронні органи про злочинні задуми агресора і п’ятої колони", - написав Порошенко у Facebook.
"Мета російської спецоперації посіяти хаос і знищити Українську Державу. Усе це є черговим нагадуванням, що проти України ведеться широкомасштабна гібридна війна, вистояти в якій ми зможемо лише об’єднавшись", - додав Порошенко.
Нагадаємо, сьогодні, 22 березня, Верховна Рада дала згоду на зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт Надії Савченко. Згодом нардепу повідомили про підозру та затримали.
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22 03 2018 16:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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