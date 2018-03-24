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Порошенко подякував СБУ за викриття "ворожого кубла, яке готувало заколот"

В 2017 році за статтею "держзрада" винесено вироки 13 "зрадникам", СБУ запобігла 17 терористичним актам і восьми диверсіям, а також заборонила в'їзд для більш як 100 "специфічних громадян"
Президент України Петро Порошенко подякував СБУ за "майстерно викрите вороже кубло, яке готувало масштабні теракти в Києві з численними жертвами і державний заколот в інтересах Російської Федерації".
Порошенко подякував СБУ за викриття "ворожого кубла, яке готувало заколот" Фото: прес-служба президента України

"Чим менше пострілів у зоні бойових дій, тим більша активність ворога у тилу. Агресор наполегливо намагається змістити епіцентр гібридної війни як найближче до серця України", - заявив на урочистостях у Київській області з нагоди 26-ї річниці діяльності СБУ, інформє прес-служба президента.

Він зазначив, що в 2017 році за статтею "держзрада" винесено вироки 13 "зрадникам", СБУ запобігла 17 терористичним актам і восьми диверсіям, а також заборонила в'їзд для більш як 100 "специфічних громадян".

"Йдеться про духовних нащадків Геббельса, які беруть участь в інформаційній війні проти України, вдаючи із себе журналістів, блогерів, експертів. Судами винесено 36 обвинувальних вироків власникам та адміністраторам спільнот і сторінок ВКонтакте, Одноклассниках і навіть Фейсбуці за вчинення злочинів, передбачених статтею 109 Кримінального кодексу України. Це – дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, що Шевченківський суд обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді триманні під вартою до 20 травня без можливості внесення застави.

Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами.

 

 

 

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24 03 2018 14:42
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