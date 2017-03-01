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Порошенко подякував США за 25-річну підтримку України

Глава держави нагадав, що США гарантували безпеку України
Президент Петро Порошенко з нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Києвом і Вашингтоном подякував США за підтримку України.
Порошенко подякував США за 25-річну підтримку України Фото:i.lb.ua

"3 січня 1992 року було встановлено дипломатичні відносини між Україною і США. Дякую за 25 років підтримки!", - написав глава держави у Facebook.

У повідомленні на сайті Президента наголошено, що Порошенко відзначив "неоціненну практичну допомогу" США в розвитку державних інститутів, громадянського суспільства, ринкової економіки та зміцненні безпеки".

При цьому він нагадав, що США гарантували безпеку України в обмін на відмову від ядерного арсеналу

"Відмовившись від третього у світі ядерного арсеналу і великих обсягів звичайних озброєнь, а також від запасів високозбагаченого урану, Україна відіграє історичну роль у зміцненні глобальної стабільності і режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Це були непрості рішення, але Україна прийняла їх, покладаючись на запевнення і гарантії безпеки іноземних партнерів, передусім США", - зазначив Порошенко.

Президент особливо наголосив на незмінній двопартійній підтримці з боку США суверенітету і територіальної цілісності України в складні часи російської агресії, "коли Українська держава захищає ключові принципи свободи і демократії, які, власне, заклали фундамент успіху і сили американського народу".

Він запевнив, що Україна твердо налаштована і надалі активно розвивати відносини стратегічного партнерства зі США, спрямовані на поглиблення всебічного конструктивного співробітництва в політичній, безпековій, економічній та гуманітарній сферах.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко приїхав з американськими сенаторами Джоном Маккейном, Ліндсі Гремом і Емі Клобучар, головою РНБО Олександром Турчиновим, міністром оборони Степаном Полтораком і начальником Генштабу Віктором Муженком у район Широкиного.

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