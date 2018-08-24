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Порошенко подякував США за санкції проти Росії

"Москву зупинить об'єднана позиція цивілізованого світу з лідерством США"
Санкції США проти Росії ефективні і є мотивацією для РФ "повернутися у цивілізоване суспільство", вивести війська з Криму та Донбасу і поважати міжнародне право.
Порошенко подякував США за санкції проти Росії Фото: unian.ua

Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з радником президента США з питань нацбезпеки Джоном Болтоном, який 24 серпня перебуває у Києві.

"Москву не зупинять футбольні чемпіонати, не зупинять весільні танці, не зупинять подарунки газових потоків, а зупинить об'єднана потужна позиція цивілізованого світу з глобальним лідерством наших партнерів зі Сполучених Штатів Америки", - заявив Порошенко, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми вдячні США за санкції. Вони є мотивацією для Росії повернутися у цивілізоване суспільство, прибрати свої війська з Криму і Донбасу, не застосовувати хімічну зброю проти інших держав, здійснювати цивілізовану зовнішню політику, шанувати і поважати міжнародне право. ... Наголошую, ці санкції є ефективними. Санкції змушують Москву платити велику ціну за брутальне порушення міжнародного права, яке вона здійснює", - зазначив Президент України. 

Порошенко додав, що візит Болтона до Києва у цей день – "яскраве свідчення потужної підтримки, яку США надають Україні".

"Я б хотів подякувати за кримську декларацію, яка чітко продемонструвала позицію США щодо незаконно анексованого Росією окупованого Криму", - додав глава держави. 

Глава уряду Володимир Гройсман заявив: "Україна і США мають велике спільне майбутнє". Він нагадав, що попереду – реалізація спільних виробничих планів в енергетичній сфері, в авіабудуванні та виробництві залізничних локомотивів.

"Я чекаю на наші перемовини -  по різних питаннях і на бачення того, як ми можемо поглибити співпрацю", - зазначив у свою чергу радник президента США.

Нагадаємо, що Сполучені Штати у вівторок ввели санкції проти двох росіян, однієї російської та однієї словацької фірми в рамках американської програми, спрямованої проти зловмисної кібердіяльністі.

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24 08 2018 14:17
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