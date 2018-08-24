Порошенко подякував США за санкції проти Росії
Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з радником президента США з питань нацбезпеки Джоном Болтоном, який 24 серпня перебуває у Києві.
"Москву не зупинять футбольні чемпіонати, не зупинять весільні танці, не зупинять подарунки газових потоків, а зупинить об'єднана потужна позиція цивілізованого світу з глобальним лідерством наших партнерів зі Сполучених Штатів Америки", - заявив Порошенко, пише "Інтерфакс-Україна".
"Ми вдячні США за санкції. Вони є мотивацією для Росії повернутися у цивілізоване суспільство, прибрати свої війська з Криму і Донбасу, не застосовувати хімічну зброю проти інших держав, здійснювати цивілізовану зовнішню політику, шанувати і поважати міжнародне право. ... Наголошую, ці санкції є ефективними. Санкції змушують Москву платити велику ціну за брутальне порушення міжнародного права, яке вона здійснює", - зазначив Президент України.
Порошенко додав, що візит Болтона до Києва у цей день – "яскраве свідчення потужної підтримки, яку США надають Україні".
"Я б хотів подякувати за кримську декларацію, яка чітко продемонструвала позицію США щодо незаконно анексованого Росією окупованого Криму", - додав глава держави.
Глава уряду Володимир Гройсман заявив: "Україна і США мають велике спільне майбутнє". Він нагадав, що попереду – реалізація спільних виробничих планів в енергетичній сфері, в авіабудуванні та виробництві залізничних локомотивів.
"Я чекаю на наші перемовини - по різних питаннях і на бачення того, як ми можемо поглибити співпрацю", - зазначив у свою чергу радник президента США.
Нагадаємо, що Сполучені Штати у вівторок ввели санкції проти двох росіян, однієї російської та однієї словацької фірми в рамках американської програми, спрямованої проти зловмисної кібердіяльністі.
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