Порошенко подякував усім, хто взяв участь в акції на підтримку Сенцова

Президент заявив, що Україна продовжить боротися за звільнення всіх українських політв'язнів і заручників, утримуваних в РФ і тимчасово окупованому Криму та на Донбасі

Президент України Петро Порошенко подякував світовому співтовариству за участь в акціях на підтримку незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

"Вдячний всім, хто взяв участь в акції на підтримку Олега Сенцова по всьому світу – у Німеччині, Франції, Італії, Естонії, Литві, Швеції, Грузії, Великобританії, Канаді, США, Португалії, Україні та навіть Росії. Весь світ обурює беззаконня і тоталітарні методи кремлівського режиму", - написав глава держави на своїй сторінці у Facebook.

При цьому Порошенко підкреслив, що Україна продовжить боротися за звільнення всіх українських політв'язнів і заручників, утримуваних в РФ і тимчасово окупованому Криму та на Донбасі.

iPress.ua писав, що в Києві на Майдані сьогодні проходить акція на підтримку українського політв'язня, кінорежисера Олега Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування.

Раніше повідомлялося, що у 71 місті світу пройде акція на підтримку Олега Сенцова. Так, заходи на підтримку українського політв'язня пройдуть в Австралії, США, Німеччині, Грузії, Ізраїлі, Франції, Німеччині, Об'єднаних Арабських Еміратах, Кувейті, Канаді, Португалії, Британії, Греції, Австрії, Чехії, Швеції, Швейцарії, Естонії, Литві, Латвії, Італії та Бельгії.

Як відомо, український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування. Таким чином він вимагає відпустити всіх українців, яких тримають у Росії та анексованому Криму. Водночас стан здоров'я Олега Сенцова погіршився - у режисера кришаться зуби і випадає волосся.

Також оголосив голодування з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова засуджений до 10 років ув'язнення в Росії український активіст Олександр Кольченко .

Нагадаємо, що 13 листопада стало відомо, що Олега Сенцова утримують у штрафному ізоляторі колонії "Білий ведмідь". Пізніше Дмитро Дінзе повідомив, що режисера звільнили з ШІЗО. Раніше Сенцов перебував в колонії в Якутії, однак його перевели "через громадську активність на його підтримку", заявив адвокат.

Російська влада звинуватила кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сенцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.

Європейська кіноакадемія звернулася до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Понад 60 членів Всесвітньої організації письменників закликали президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.