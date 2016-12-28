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Порошенко погодив закон, який передбачає штраф за зарплати в конверті

Підприємці будуть оштрафовані в розмірі 100 мінімальних зарплат у випадку недопущення держінспектора праці до перевірки
Президент Петро Порошенко 27 грудня підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України, яким серед іншого передбачається введення штрафу за виплату зарплат "в конверті" в розмірі 100 мінімальних заробітних плат.
Порошенко погодив закон, який передбачає штраф за зарплати в конверті Петро Порошенко Фото: president.gov.ua

Відповідно до закону, підприємці повинні будуть сплатити штраф у розмірі до трьох мінімальних зарплат у всіх випадках недопущення інспекторів до перевірки, крім випадку, коли темою перевірки є неоформлення трудових договорів з працівниками та виплата зарплат "в конверті", інформує Українська Правда.

Підприємці будуть оштрафовані в розмірі 100 мінімальних зарплат (з 1 січня 2017 року ця 320 тисяч гривень) у випадку недопущення держінспектора праці до перевірки, якщо вона здійснюється з метою виявлення працівників з неоформленими трудовими договорами, виплати заробітної плати без нарахування і сплати єдиного внеску (виплата зарплати "в конверті").

Крім того, законом передбачається сплата фізособами-підприємцями, які є платниками єдиного податку першої групи, єдиного соціального внеску в розмірі не менше половини мінімального ЄСВ, навіть якщо підприємець не веде господарську діяльність і не отримує прибуток.

Нагадаємо, що з 1 грудня в Україні підвищуються мінімальні соціальні стандарти на 10%. Мінімальна пенсія зросте в середньому на 117 грн.

Зазначимо, що реальна заробітна плата українців в жовтні 2016 року була нижчою від показника минулого місяця на 3%.

Також Президент Петро Порошенко повідомив про рішення підвищити мінімальну зарплату до 3 200 гривень на місяць.

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