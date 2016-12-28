Порошенко погодив закон, який передбачає штраф за зарплати в конверті
Відповідно до закону, підприємці повинні будуть сплатити штраф у розмірі до трьох мінімальних зарплат у всіх випадках недопущення інспекторів до перевірки, крім випадку, коли темою перевірки є неоформлення трудових договорів з працівниками та виплата зарплат "в конверті", інформує Українська Правда.
Підприємці будуть оштрафовані в розмірі 100 мінімальних зарплат (з 1 січня 2017 року ця 320 тисяч гривень) у випадку недопущення держінспектора праці до перевірки, якщо вона здійснюється з метою виявлення працівників з неоформленими трудовими договорами, виплати заробітної плати без нарахування і сплати єдиного внеску (виплата зарплати "в конверті").
Крім того, законом передбачається сплата фізособами-підприємцями, які є платниками єдиного податку першої групи, єдиного соціального внеску в розмірі не менше половини мінімального ЄСВ, навіть якщо підприємець не веде господарську діяльність і не отримує прибуток.
Нагадаємо, що з 1 грудня в Україні підвищуються мінімальні соціальні стандарти на 10%. Мінімальна пенсія зросте в середньому на 117 грн.
Зазначимо, що реальна заробітна плата українців в жовтні 2016 року була нижчою від показника минулого місяця на 3%.
Також Президент Петро Порошенко повідомив про рішення підвищити мінімальну зарплату до 3 200 гривень на місяць.
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