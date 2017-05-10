Порошенко погодився включити питання Криму в законопроект про Донбас, - Чубаров
Про це розповіли члени фракції після завершення засідання, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Найголовніше, що було сказано, - цей закон ми повинні прийняти", - зазначив член фракції Вадим Денисенко.
Своєю чергою народний депутат Рефат Чубаров розповів, що президент погодився з тим, що до другого читання цей законопроект повинен стосуватися і Криму.
"Я у нього (Порошенка, - ред.) запитав про (законопроект) №7163 і сказав, що якщо ми приймаємо його за основу, то в другому читанні він повинен бути доповнений Кримом. Президент з цим погодився", - сказав Чубаров.
Він також додав, що на зустрічі фракції знову була озвучена позиція, що БПП підтримує прийняття законопроекту №7164, який продовжує дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО.
Нагадаємо, сьогодні Рада закрила засідання, не розглянувши законопроекти про Донбас - №7163 про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях і №7164, який передбачає продовження на рік дії закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донбасу.
Нагадаємо, що президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу зареєстрували у Верховній Раді 4 жовтня. Закон визнає підконтрольні "ДНР" і "ЛНР" території окупованими, закріплює прірорітетность Мінських домовленостей і перейменовує АТО, схвалення комітету отримав.
Відразу після цього з'явився і альтернативний законопроект, який ініціювала група депутатів на чолі з віце-спікером Оксаною Сироїд і іншими представниками парламентської фракції "Самопомочі".
Сьогодні вранці комітет з нацбезпеки розглянув обидва документи і рекомендував парламенту підтримати президентський варіант за основу.
Україна прийняла закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей восени 2014 року, але внесла в нього зміни навесні 2015 року, які так не дозволили йому почати діяти, - законом передбачено, що положення про особливий статус вступлять в силу після проведення в ОРДЛО демократичних виборів. При цьому термін дії закону обмежений трьома роками.
На площі перед Верховною Радою зібралися близько сотні активістів з прапорами "Свободи" та "Національного корпусу".
Охорону Верховної Ради посилено додатковими силами Нацгвардії та поліції.
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