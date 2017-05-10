Порошенко погодився включити питання Криму в законопроект про Донбас, - Чубаров

БПП також підтримує прийняття законопроекту про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО

Президент Петро Порошенко на засіданні фракції заявив про необхідність прийняти законопроект про забезпечення суверенітету над тимчасово окупованими територіями Донбасу і погодився з тим, що до другого читання цей документ повинен включати і питання Криму.

Про це розповіли члени фракції після завершення засідання, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Найголовніше, що було сказано, - цей закон ми повинні прийняти", - зазначив член фракції Вадим Денисенко.

Своєю чергою народний депутат Рефат Чубаров розповів, що президент погодився з тим, що до другого читання цей законопроект повинен стосуватися і Криму.

"Я у нього (Порошенка, - ред.) запитав про (законопроект) №7163 і сказав, що якщо ми приймаємо його за основу, то в другому читанні він повинен бути доповнений Кримом. Президент з цим погодився", - сказав Чубаров.

Він також додав, що на зустрічі фракції знову була озвучена позиція, що БПП підтримує прийняття законопроекту №7164, який продовжує дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО.

Нагадаємо, сьогодні Рада закрила засідання, не розглянувши законопроекти про Донбас - №7163 про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях і №7164, який передбачає продовження на рік дії закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донбасу.

Нагадаємо, що президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу зареєстрували у Верховній Раді 4 жовтня. Закон визнає підконтрольні "ДНР" і "ЛНР" території окупованими, закріплює прірорітетность Мінських домовленостей і перейменовує АТО, схвалення комітету отримав.

Відразу після цього з'явився і альтернативний законопроект, який ініціювала група депутатів на чолі з віце-спікером Оксаною Сироїд і іншими представниками парламентської фракції "Самопомочі".

Сьогодні вранці комітет з нацбезпеки розглянув обидва документи і рекомендував парламенту підтримати президентський варіант за основу.

Україна прийняла закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей восени 2014 року, але внесла в нього зміни навесні 2015 року, які так не дозволили йому почати діяти, - законом передбачено, що положення про особливий статус вступлять в силу після проведення в ОРДЛО демократичних виборів. При цьому термін дії закону обмежений трьома роками.

На площі перед Верховною Радою зібралися близько сотні активістів з прапорами "Свободи" та "Національного корпусу".