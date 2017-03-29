Порошенко поговорив з Дудою щодо обстрілу польського консульства в Луцьку
Порошенко заявив, що "українська влада діятиме рішуче для унеможливлення таких провокацій у майбутньому", повідомляє прес-служба Президента України.
Водночас Порошенко доручив посилити охорону дипломатичних представництв в Україні і місць історичної пам'яті і запропонував залучити польських фахівців до складу оперативно-слідчої групи для встановлення винних у цьому злочині.
"Лідери двох держав погодились, що жодні провокації не повинні впливати на дружні польско-українські відносини", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, що вночі 29 березня невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі в Луцьку, яке розташоване на вулиці Дубнівській, 22б.
У свою чергу голова Міністерства закордонних справ України (МЗС) Павло Клімкін висловив обурення з приводу провокації проти консульства Польщі у Луцьку.
МЗС Польщі підтвердило обстріл свого консульства і викликало у зв'язку з цим посла України Андрія Дещицю.
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