Порошенко поговорив з Дудою щодо обстрілу польського консульства в Луцьку

Лідери двох держав погодились, що жодні провокації не повинні впливати на дружні польско-українські відносини

Президент України Петро Порошенко подзвонив президенту Польщі Анджею Дуді через інцидент із польським консульством у Луцьку.

Порошенко заявив, що "українська влада діятиме рішуче для унеможливлення таких провокацій у майбутньому", повідомляє прес-служба Президента України.

Водночас Порошенко доручив посилити охорону дипломатичних представництв в Україні і місць історичної пам'яті і запропонував залучити польських фахівців до складу оперативно-слідчої групи для встановлення винних у цьому злочині.

"Лідери двох держав погодились, що жодні провокації не повинні впливати на дружні польско-українські відносини", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що вночі 29 березня невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі в Луцьку, яке розташоване на вулиці Дубнівській, 22б.

У свою чергу голова Міністерства закордонних справ України (МЗС) Павло Клімкін висловив обурення з приводу провокації проти консульства Польщі у Луцьку.

МЗС Польщі підтвердило обстріл свого консульства і викликало у зв'язку з цим посла України Андрія Дещицю.